Frank País, un centro ortopédico de referencia que da pasos en el camino de la transformación digital

La difícil situación económica que vive Cuba, el recrudecimiento del bloqueo, el brutal cerco energético y las afectaciones que la política del gobierno norteamericano genera en el sector de la salud no han impedido que instituciones como el Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País avancen en el proceso de transformación digital, como parte de un proyecto que, a nivel de país, pretende fortalecer la calidad, seguridad e integración de todos los procesos.

Hasta la capitalina institución médica —fundada el 16 de noviembre de 1988 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y donde quedó para siempre la huella de su primer director, el reconocido Dr. Rodrigo Álvarez Cambra— llegó este viernes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como parte de las visitas iniciadas a finales del pasado año a centros de salud que ya muestran resultados en el proceso de transformación digital.

El Dr. Osvaldo García Martínez, director del centro rector de la ortopedia cubana, explicó al mandatario entre los principales proyectos el funcionamiento de los registros electrónicos, tanto para los archivos médicos como para las consultas externas; los avances para la implementación de la historia clínica electrónica; y la teleeducación a distancia, como soporte que conecta de manera virtual a los profesionales con las unidades quirúrgicas.

Luego de intercambiar con directivos y trabajadores de la institución, y de conocer cuánto hacen en medio de un escenario económico muy complejo, el Presidente cubano se refirió al impacto que ha tenido la política de máxima presión del gobierno de los Estados Unidos sobre el sector de la salud pública.

El Jefe de Estado reconoció el esfuerzo que realizan colectivos como «el de ustedes, que en medio de esta situación donde nos falta la energía eléctrica, donde nos faltan los insumos, donde tenemos miles de limitaciones de transporte y de medicamentos, han mantenido niveles de actividad que a veces uno se pregunta cómo se ha podido lograr, cómo se ha podido lograr».

El mandatario comentó que, a pesar del complicado escenario que enfrenta el país, Cuba persiste en la voluntad de impulsar toda la agenda de la transformación digital en los diferentes ámbitos de la vida nacional, incluyendo las tecnologías de la inteligencia artificial.

El Jefe de Estado ratificó que el sector de la Salud es un área que cuenta con condiciones para avanzar en este tema; y, de manera particular, esta institución tiene amplias potencialidades para progresar, por el importante rol que desempeñan en la ortopedia a nivel nacional y el prestigio conquistado en otras partes del mundo.

Luego —acompañado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, y los titulares de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, junto a otros directivos de ambos sectores— el Presidente de la República recorrió áreas del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País.

Conoció detalles del funcionamiento del Centro de Entrenamiento de Cirugía de Mínimo Acceso y Microcirugía; y también visitó el Centro de producción de artificios ortopédicos.

Más tarde, llegó hasta la Ludoteca, donde a través de juegos didácticos se preparan psicológicamente a los niños que serán sometidos a las diferentes cirugías. Finalmente, el Presidente recorrió los salones que conforman la Unidad Quirúrgica Central, donde intercambió con los profesionales, médicos y enfermeras.

Al final de la jornada, cuando escribió sus impresiones en el libro de visitantes de la institución, Díaz-Canel expresó: «Agradecemos mucho al destacado colectivo de trabajadores de esta emblemática institución la oportunidad que nos han brindado con este recorrido, que nos permite apreciar el esfuerzo, la constancia, la profesionalidad, el carácter innovador y científico, y el humanismo.

«Todos son valores que ustedes defienden, comparten y multiplican día a día, superando las adversidades que impone el castigo colectivo que se deriva de la política de máxima presión del gobierno de los Estados Unidos para asfixiarnos. Ustedes constituyen un baluarte de la resistencia creativa que distingue a nuestro heroico pueblo. Éxitos en el trabajo presente y futuro. Hasta la victoria siempre».

Esta es la octava institución que visita el Presidente cubano como parte del proceso de transformación digital que se realiza en el sector de la salud. Ciertamente, este proceso es una necesidad, pero también constituye un desafío en el contexto que vive Cuba. Los esfuerzos que se realizan permitirán dotar al país de un sistema nacional más eficiente en los procesos y los servicios que presta.

LA CIENCIA FRENTE A LOS DESAFÍOS COTIDIANOS

Tanto en la presentación realizada durante el intercambio que se produjo entre el mandatario y los directivos y trabajadores del centro, como en las declaraciones ofrecidas al equipo de Comunicación de la Presidencia, el Dr. Osvaldo García Martínez, director del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País, se refirió a los desafíos cotidianos de todos los especialistas y trabajadores del centro médico, docente y científico, para lograr resultados de excelencia en el tratamiento a los pacientes.

En ese sentido, subrayó que, pese a la actual situación energética y el recrudecimiento del bloqueo, «nos mantenemos con un alto nivel de actividad, cumpliendo sobre todo la actividad quirúrgica que es el centro del funcionamiento y de los tratamientos que curan en nuestra institución, y el resto de las cuestiones que se van haciendo en las salas de hospitalización, en los puestos de enfermería, en toda la vitalidad del hospital».

Hay muchos ejemplos de cómo sortear creativamente estas dificultades —narró el doctor—, porque muchas veces hay que esterilizar material en otras instituciones, muchas veces hay que adaptar y crear o transformar dispositivos para el tratamiento de los pacientes que se pueden hacer aquí o con aliados estratégicos que tenemos, y de esa manera nos mantenemos con un alto nivel de consulta externa y de atención.

«Nos ha apoyado mucho la transformación digital en estos tiempos —enfatizó—, porque realmente estamos conectados a la red nacional de telecomunicaciones que tiene el Minsap, y eso favorece mucho el tratamiento de pacientes en todo el país. Además, también se utiliza esa vía para las consultas de los médicos de las provincias sobre algún caso puntual que requiera ser evaluado con nosotros».