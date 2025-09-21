ETECSA informa sobre trabajos técnicos programados en plataformas de servicios móviles y fijos

En esta ocasión se trabajará sobre otro grupo de servicios móviles cuyas numeraciones inician por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63, los cuales podrán tener afectaciones mientras se desarrollen las acciones técnicas.
Al ser también objeto de estas acciones algunos servicios de la telefonía fija, podrán percibir afectaciones los clientes cuyos teléfonos comienzan con las siguientes numeraciones:
- Pinar del Río (4821XXXX, 4847XXXX, 4860XXXX, 4861XXXX, 4881XXXX, 4888XXXX, 4899XXXX)
- La Habana (7224XXXX, 7226XXXX, 7229XXXX, 7624XXXX, 7724XXXX, 7725XXXX, 7826XXXX)
- Ciego de Ávila (3337XXXX, 3338XXXX, 3340XXXX, 3341XXXX, 3398XXXX)
- Granma (2321XXXX)
- Santiago de Cuba (2279XXXX)