ETECSA informa sobre trabajos técnicos programados en plataformas de servicios móviles y fijos

Dando continuidad a las acciones técnicas realizadas el pasado 29 de agosto, como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, el próximo 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos.