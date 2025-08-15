Erin se convierte en huracán en el océano Atlántico

El huracán Erin a las once de la mañana se localizó en los 18.2 grados de latitud Norte y los 56.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 740 kilómetros al este del grupo norte de las Antillas Menores. Se desplaza con un rumbo próximo al oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas Erin mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación, mientras continúa ganando rápidamente en intensidad.

Actualmente este huracán no ofrece peligro para Cuba, no obstante, el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre el huracán Erin se emitirá a las seis de la tarde de hoy viernes.