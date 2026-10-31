Entregan Premios Provinciales de Salud en Villa Clara

Con la entrega de los Premios Provinciales de Salud en Villa Clara, esta provincia ratificó la alta preparación científica de los especialistas de esta rama del saber en el territorio, y su aporte concreto a la solución de problemas que hoy tiene un sector tan impactado con la falta de recursos e insumos, por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Durante la sesión, efectuada en el Aula Magna de la Universidad Médica, se premiaron cuatro trabajos y la mejor Tesis de terminación de especialidad, y se otorgaron cuatro menciones, en reconocimiento a sus aportes e impactos.

El Doctor en Ciencias Gilberto Cairo Sáez, presidente del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud en este territorio, señaló que, a pesar de la disminución de trabajos presentados al certamen, por el escenario actual, reinó la calidad y el alto nivel de las propuestas, todas aplicables a la solución de problemas de la realidad cotidiana

«Fueron laureados en Innovación Tecnológica, el máster en Ciencias y Licenciado en rehabilitación Osvaldo Fraga Ramírez, del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, por su investigación Evaluación de procederes tecnológicos rehabilitadores en esclerosis múltiple: diseño implementado para la práctica clínica; en Artículos Científicos, se reconoció el trabajo del Doctor Eliezer Alemán Fernández, el cual aborda un tema de particular relevancia para la provincia, dado el envejecimiento poblacional y la frecuente necesidad de prescripción de medicamentos en adultos mayores.

Asimismo, La esclerosis múltiple, la resonancia magnética y los nuevos criterios Mc Donald, de la Dra. Yanet Valdés Morales, el cual propone una caracterización en los cambios en el diagnóstico y seguimiento de ese padecimiento, y en Tesis de Especialidad fue laureada la joven Doctora Isel García Gómez; con su trabajo Caracterización imagenológica en la evolución de la Esclerosis Múltiple en el Hospital “Arnaldo Milián Castro”.

En el acápite Sistemas y servicios de salud recibió el premio: Programa de intervención educativa sobre cáncer cervicouterino en adolescentes, de la licenciada en enfermería Yusmari Martín Suárez, sobre la prevención de esa enfermedad en las alumnas de la Escuela Secundaria Básica Julio Pino Machado, del Policlínico Marta Abreu.

El Dr. Yandry Alfonso Chang, subdirector provincial de salud, reconoció el valor de estos premios en el contexto económico y social del país, y puntualizó que «esto se traduce en el mejoramiento de la calidad de los servicios, es preciso que estos resultados se apliquen en nuestros hospitales policlínicos, las comunidades, consultorios, y es un incentivo para seguir investigando en este sector».

También se reconoció a destacados investigadores con el Premio a la excelencia en la investigación “Dr. en Ciencias Oscar Cañizares Luna” que además honra la memoria de ese gran investigador de nuestra Universidad Médica.

Ellos fueron la Doctora Alina Choy Marrero, especialista de I grado en Medicina General Integral y de II grado en Microbiología, profesora auxiliar e investigadora agregada. Asimismo, la Licenciada Mirelys Sarduy Lugo, Doctora en Ciencias de la Enfermería, máster en Atención Integral al Niño, profesora e Investigadora Auxiliar y la Doctora Dianiley García Gómez, Doctora en Ciencias Médicas, especialista de primer y segundo grado en Microbiología, profesora asistente e investigadora agregada.

La entrega de los Premios Provinciales de Salud se dedicó al centenario de Comandante en Jefe Fidel Castro y al 60 aniversario del inicio de la docencia médica en la región central del país, una oportunidad para reconocer a esos que mantienen en alto la antorcha de la ciencia.