Entregan premios nacionales de Periodismo Científico

Con la entrega del Premio Nacional de Periodismo Científico «Gilberto Caballero» el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba de conjunto con la Unión de Periodistas de Cuba, celebró este 14 de marzo lo mejor de la comunicación científica en Cuba en el Día de la Prensa Cubana.

El Ministro de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, Dr.C. Armando Rodríguez Batista, presidió la entrega de premios, en la que también estuvieron presentes Orfilio Peláez Mendoza, presidente Círculo de Periodismo Científico; la viceministra Idalia López; la directora general de Medio Ambiente Odalys Goicochea directora Medio Ambiente y la directora general de Organización, Control, Información y Análisis, Dayamy González Cruz.

Durante la ceremonia, el Premio Obra de la Vida fue concedido a Ledys Noelia Camacho Casado, del semanario Opciones, del periódico Juventud Rebelde, con una larga trayectoria profesional que se ha distinguido por su claridad, amenidad, profundidad y variedad.

En trasmisión en vivo a través de la página de Facebook del CITMA, se informó que en cuanto al concurso «Gilberto Caballero» el lauro en la categoría de Prensa Escrita fue entregado a Yanel Blanco Miranda, de la revista Juventud Técnica, por su trabajo «De casta le viene…». Las menciones fueron para Félix Correa Álvarez, del periódico Vanguardia, y Mailenys Oliva Ferrales y Anaisis Hidalgo Rodríguez, del periódico La Demajagua, provincia Granma.

En el caso de la Prensa Radial el Premio recayó en Orlando Ocaña Gómez, emisora Radio Progreso, provincia Santiago de Cuba, por su radio-documental titulado «Guajiro de monte adentro con amor y ciencia»; y recibió mención Mileidis Cuza Arcia, de Radio Playita, Emisora Municipal, provincia Guantánamo.

Mientras en Prensa Televisiva se otorgó el Premio a Diana Rosa Schlachter Piñón, del Canal Cubano de Noticias, por su trabajo titulado: «Cuba indígena hoy: sus rostros y ADN»; y mención para Miguel Reyes Mendoza, del telecentro Solvisión, de Guantánamo, por su trabajo «Fuerza Guantánamo».

En Prensa Digital fue concedido a Oscar Salabarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde, provincia de Villa Clara, por su trabajo «Funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Hanabanilla», con mención para Germán Veloz Placencia, corresponsal del periódico Granma, en Holguín.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente también reconoció a tres periodistas que han dedicado más de 40 años al periodismo científico: Lino Luben Pérez, de la Agencia Cubana de Noticias, Orfilio Peláez Mendoza, del periódico Granma, y Margarita Torres Sánchez, de Radio Rebelde.

Igualmente, fue destacada la trayectoria de Mara Roque González, de la TV Cubana; Iramis Alonso Porro, de Juventud Técnica; Ledys Camacho Casado, del semanario Opciones, y Sonia Rodríguez Alemañy, de Radio Reloj.

A su vez, entregó diplomas a un grupo de profesionales que, desde sus respectivas trincheras mediáticas, han contribuido a mantener informada a la población sobre el quehacer científico y en pos del medio ambiente:

Lissette Martín López, Mireya Santana González, Gladys Rubio Pérez, Miriam Zito Valés, Jorge Sariol Perea, Raquel Sierra, Omelio Borroto Leiseca, Yury Muñoz Conde, y Eduardo González García.