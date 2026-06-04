El amor y la esperanza se dan la mano en nueva unidad de atención a pacientes oncológicos (+Audio)

Justo en el día del 95 cumpleaños del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, la apertura de la moderna unidad de tratamiento ambulatorio de Oncología, constituyó un tributo a una persona que siempre ha apreciado la vida como una permanente batalla, y al optimismo y la esperanza como armas de combate para vencer en cualquier circunstancia.

A la inauguración asistió el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, dirigentes del Partido, el Gobierno, el Ministerio de Salud Pública y representantes de organismos, que hicieron posible este proyecto que comenzó hace algunos años, se retrasó durante la pandemia de la COVID y ahora, ya es una realidad.

¨Mejora ostensiblemente la calidad y el confort de los pacientes, pero también un ciento por ciento el confort de los trabajadores¨, advirtió el Doctor, Luis Eduardo Martín, director del Instituto de Oncología y Radiobiología.

No hay dudas que el sector de la Salud cubana ha sido uno de los más impactados durante estos años con las medidas de recrudecimiento del bloqueo de EEUU. Hoy, aún más, con la agresiva política de la actual administración de ese país que antepone una gran barrera para acceder a insumos y medicamentos destinados a tratamientos imprescindibles, entre ellos, los vinculados con las enfermedades oncológicas.

Ante esta realidad, la apertura de nuevas unidades como esta, demuestra que el amor todo lo puede. ¨Y eso nos hace reinventarnos en medio de esa adversidad y lograr cosas como esta¨, consideró el Doctor Luis Eduardo Martín, y agregó, ¨esta unidad de tratamiento oncológico está a un nivel similar a las que existen en el mundo¨.

Añadió que, ¨tiene la estructura física, una tecnología aceptable, pero lo que más tiene y la distingue es la calidad científica de los líderes, los profesores que están aquí¨.

Fotos: Estudios Revolución

La nueva unidad de tratamiento ambulatorio de Oncología estará sostenida por más de una veintena de médicos, enfermeras y tecnólogos, muchos de ellos con un alto reconocimiento en nuestro continente y el resto del mundo.

La sala está diseñada para la atención entre 90 a 120 pacientes diariamente, en dependencia del tipo de tratamiento.

Desde el corazón se trata a los pacientes oncológicos. Por eso, el trabajo está guiado por la idea de que juntos hacemos el camino hacia la esperanza y la vida.

El director del Instituto de Oncología y Radiobiología, en declaraciones a la prensa, manifestó que, aunque los profesionales de la salud del hospital padecen las mismas dificultades que el resto del pueblo, debido al cerco energético que nos han impuesto, cuando llegan a la institución se trata de actuar con el corazón, ¨si el corazón no está por encima de eso, no hay una buena atención, aun cuando exista la mejor preparación científica¨, acotó, ¨se necesita tener una fibra superior que indique la necesidad de hacer más para no dejarnos vencer¨.

Durante el acto de inauguración oficial de la nueva unidad de tratamiento ambulatorio de Oncología, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó reconocimientos a diferentes instituciones que tuvieron una significativa participación y aporte para la terminación de este muy confortable inmueble.

Una vez cortada la cinta simbólica que dejó abierta la unidad de atención hospitalaria, el Jefe de Estado recorrió el recinto que llevará el nombre de la Doctora María del Carmen Barroso Álvarez, quien desde la década de los 80 del pasado siglo, iniciara el camino de la quimioterapia ambulatoria en Cuba.

En momentos de alta complejidad en el país, la apertura de la moderna unidad de tratamiento ambulatorio de Oncología ratifica que, a pesar de las dificultades, el ser humano es y seguirá siendo lo primero y más importante en Cuba.

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