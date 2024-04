Eclipse solar en la tarde de este lunes: Algunos detalles y cómo observar con seguridad

Según el IGA, para quienes observen desde La Habana, el comienzo del eclipse ocurrirá aproximadamente a las 13:40 horas, el punto máximo será a las 14:53 y el final a las 16:05 horas. La cobertura del disco solar llegará a 42.3%.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. El fenómeno celeste es posible cuando el Sol y la Luna están alineados desde la perspectiva terrestre. Hace que por algunos minutos haya oscuridad en pleno día, dejando únicamente un anillo de luz solar visible alrededor de la silueta lunar.

En territorio nacional, la mayor cobertura del Sol (43.9%) se observará desde el Cabo de San Antonio, Pinar del Río, a las 14:46 horas.

En su cuenta en X, el Instituto de Geofísica y Astronomía invitó a los interesados a la observación abierta en su sede, en calle 212 e/29 y 31, La Coronela, La Lisa.

En su muro en Facebook, el IGA hizo las siguientes recomendaciones:

Es importante saber que no se puede observar un eclipse sin protegerse la vista adecuadamente, pues la intensidad de la luz solar será lo suficientemente elevada como para causar quemaduras graves e irreversibles en la retina.

La protección más segura se obtiene con filtros ópticos diseñados para tal fin. Los filtros caseros, como cristales ahumados, náilon negro o películas de color pueden ser muy peligrosos y no deben usarse nunca, pues aunque atenúen la luz visible, algunos dejan pasar la peligrosa radiación ultravioleta.

Lo más adecuado y seguro para una buena observación solar será no mirar nunca directamente el Sol. Si poseemos un pequeño telescopio o incluso una simple cartulina con un diminuto agujero podemos proyectar la imagen del Sol en una pantalla blanca y observar el disco solar de forma indirecta.