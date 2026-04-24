Díaz-Canel constata desarrollo de la transformación digital y el empleo de la IA en el Instituto de Neurología y Neurocirugía

“Sí, por supuesto. Para nadie es un secreto que los momentos que estamos viviendo son duros, para el mundo y para Cuba. Por supuesto que esto lleva tecnología, lleva recursos, pero por encima de todo, lleva el deseo, el deseo humano de querer hacer, y cuando esto se logra, mucho se puede alcanzar.

“Para la telemedicina se necesita toda la tecnología posible, pero una vez que empieza a implementarse, los ahorros son considerables, por eso el mundo va hacia allí, porque lo digital trae consigo ahorro en papeles, en impresiones, incluso en tiempo. O sea, aunque parezca una paradoja y sea muy demandante técnicamente, la telemedicina es una manera de enfrentar las carencias tremendas a que nos obliga el bloqueo.

“Llevamos años trabajando en el desarrollo de las técnicas de digitalización y la telemedicina, desde 2018, cuando empezamos con un laboratorio, y sí, ha sido difícil, nos han golpeado mucho los impedimientos, como, por ejemplo, obtener una determinada APK, pero el deseo de los médicos, de la institución, por hacerlo, nos ha permitido ganar el 50 por ciento de esta batalla.”

Así lo afirma el doctor Duniel Abreu Casas, subdirector de Medios Diagnósticos del Instituto de Neurología y Neurocirugía, centro científico, docente y asistencial visitado este jueves en la mañana por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Estas visitas forman parte de la agenda de trabajo del mandatario, que presta especial atención a la estrategia de transformación digital del país y los programas de Inteligencia Artificial, según explicó él mismo en el intercambio con directivos, galenos y otros especialistas del centro, donde estuvo acompañado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, y los titulares de las carteras de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, entre otras personalidades.

Representa una estrategia que tiene entre sus prioridades los sectores de la salud, la enseñanza y la educación. Es por eso –recordó Díaz-Canel— que desde finales del pasado año, todos los meses, visitamos centros de salud.

Son estas instituciones que se han ido convirtiendo en la vanguardia de estos procesos, recordó el estadista, que destacó, como motivo también de la visita, “la profesionalidad, el desempeño y la excelencia” de este emblemático centro, acreedor de un merecidísimo prestigio nacional e internacional.

Y en cada una de estas visitas –resaltó el Presidente cubano—, uno va viendo cómo “suben más la parada”, cómo van presentando cosas nuevas, cómo van consolidando lo que tienen y cómo se van generalizando resultados y participando más centros en estos procesos, que llevan mucho conocimiento, pero también inversiones, infraestructuras, pero que se está haciendo a pesar de las limitaciones, lo cual es una expresión –reiteró— de lo que hemos llamado como resistencia creativa.

NEUROCIENCIAS A LA VANGUARDIA

Con 64 años de fundado, el Instituto de Neurología y Neurocirugía es el centro rector de estas especialidades en el país y sede de ambos grupos nacionales. Atiende tanto a población adulta como las cirugías complejas en pacientes menores de edad.

Al decir de su director general, el doctor Orestes López Piloto, este constituye un hospital pequeño, por el número de camas y el tamaño de la edificación, pero grande por las especialidades de que se ocupa y el volumen de atención que brinda.

Incluso –remememoró- durante la reciente epidemia de Chikungunya asumimos todo lo relativo al dolor neuropático en los pacientes, porque estábamos preparado para hacerlo, porque teníamos formación especializada para hacerlo.

El doctor López Piloto trasmitió la satisfacción y orgullo que ha significado para los trabajadores del hospital la visita del Presidente Díaz-Canel Bermúdez, en especial para decenas de renombrados neurólogos y neurocirujanos con muchas décadas de trabajo que querían conocerlo, saludarlo y expresar su compromiso con su ciencia, sus pacientes y la Revolución.

¿En medio de tantos desafíos, cuáles son los propósitos, las proyecciones de trabajo del Instituto en este 2026?, preguntamos los periodistas al doctor Orestes López Piloto?

Seguir prestando –dice-- la atención de excelencia que damos a la población de todo el país y seguir avanzando en la transformación digital, la telemedicina y la teleeducación, bondades de la informatización que comenzaron aquí en 2012 y que se aceleraron a partir de 2018 con el impulso del compañero Díaz-Canel a la transformación digital como uno de los pilares del Gobierno.

También en diálogo con el grupo de prensa de la Presidencia, el doctor Duniel Abreu Casas, subdirector de medios diagnósticos del Instituto, argumentó que el hospital está, sin dudas, a la vanguardia en estos procesos. Todos nuestros laboratorios de diagnóstico –ejemplificó-- están digitalizados y tributan al sistema de información e historias clínicas, con las que, a través de red, el médico puede interactuar desde su escritorio.

Las teleconsultas –añadió— es otra de las modalidad que nos permite interactuar en tiempo real con personal médico cubano o extranjero, independientemente de donde estén. Tenemos montado tres puntos donde somos capaces de dar teleconsultas con Internet de alta definición, una modalidad de la que Cuba es parte.

“La digitalización –comentaba el doctor Abreu Casas-- ha traído consigo modificaciones en las imágenes, en el equipamiento, pero también ha traído consigo la tranquilidad de tener un respaldo digital de documentación que antes se almacenaba en archivos, necesitaba locales, había que ir a buscar, pero ahora pueden verse desde cualquier punto del hospital. La digitalización –resumió-- ha traído consigo las bondades de la era digital que estamos viviendo, con todos los beneficios que arrastra”.

De todo cuanto se ha hecho en este emblemático hospital desde la ciencia y la innovación dejó constancia, al despedirse, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, quien escribió en el Libro de Visitas del centro:

“Es muy reconfortante en los duros tiempos que vivimos, con enormes carencias y sufriendo el impacto del bloqueo recrudecido e incrementado con el bloqueo energético, apreciar el desempeño, la voluntad, la profesionalidad, el tesón y el afán de superación del colectivo de trabajadores de la Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es particularmente interesante el avance en el desarrollo del proceso de transformación digital y empleo de la IA en esta importante institución. Si hoy podemos, siempre podremos”.