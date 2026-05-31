Día Mundial sin Tabaco, una efeméride por la vida

La efeméride instaurada en 1987 pretende crear conciencia a la comunidad internacional de que este hábito mata cada año a casi seis millones de seres humanos, una cifra que se estima aumentará hasta más de ocho millones para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo.

Fumar —recuerda la Organización Mundial de Salud (OMS)— es la principal causa de los casos de cáncer de pulmón, e igualmente fue demostrado que incide en la aparición de tumores en otras partes del cuerpo: laringe, faringe, boca, esófago, vejiga, riñón y páncreas.

Hay estudios que demuestran que el consumo de tabaco es un factor que provoca mayor riesgo de sufrir leucemia y cáncer de estómago, mama, hígado y útero.

La OMS también alerta que este vicio incrementa el ritmo del corazón y la presión arterial, aumentando el riesgo de padecer problemas coronarios.

El consumo de tabaco suele causar estrechamiento de los bronquios y destrucción de los alveolos pulmonares, y todo eso puede causar dolencias del sistema respiratorio, siendo la más grave la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Asimismo, tanto hombres y mujeres que fuman pueden disminuir su capacidad fértil y en el sexo masculino puede hasta provocar disfunción eréctil.

Los dientes se vuelven amarillos y puede generar la aparición de la enfermedad periodontal, además de que se acelera el envejecimiento de la piel y aparecen arrugas prematuramente.

De acuerdo con la OMS, más de 1,1 billones de personas consumen tabaco y más de ocho millones fallecen en el mundo por el tabaco cada año, tanto como consecuencia directa (más de 7 millones) como indirecta, por exposición al humo ajeno en los no fumadores (1,2 millones).

El tabaco llega a incrementar en un 70 por ciento el riesgo de morir prematuramente por enfermedades relacionadas con su consumo.