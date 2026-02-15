Desarrollarán Cuba y Rusia fármaco innovador contra el Alzheimer

De acuerdo con la información publicada por BioCubaFarma en Facebook, en el marco de esta colaboración, los especialistas de Pharmasyntez desarrollarán la tecnología y sintetizarán la sustancia activa del fármaco innovador Amylovis-201. La producción se localizará en la moderna planta industrial BratskKhimSintez, perteneciente al grupo ruso.

El producto fabricado será destinado a la realización de estudios preclínicos, en el marco del proyecto ruso-cubano Investigación de la eficacia neuroprotectora y evaluación de la seguridad del fármaco Amylovis como compuesto multidiana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación de Rusia y se ejecutarán en conjunto con el Instituto de Sustancias Fisiológicamente Activas del Centro Federal de Investigación de Problemas de Química Física y Química Médica de la Academia de Ciencias de Rusia.

Pharmasyntez actúa en este proyecto como socio tecnológico clave, asegurando el desarrollo, la producción y la transferencia de soluciones complejas. La exitosa colaboración con Cneuro confirma el alto nivel internacional y la demanda de las competencias de la industria farmacéutica rusa en el mercado global, así como el prestigio de la ciencia cubana en el desarrollo de neurociencias aplicadas.