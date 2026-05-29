Debaten en Villa Clara sobre experiencias de economía circular (+Audio)

Aún en medio del complejo escenario que vive nuestro país, en Villa Clara 61 entidades se han sumado a la estrategia de transición hacia la economía circular, una apuesta que mira al futuro, si se tiene en cuenta que estas empresas estatales y otras formas de gestión no vierten desechos, sino que los reutilizan y aprovechan con el favorable impacto en la descontaminación y protección del entorno.

Este tema fue el eje central de los debates del Cuarto Taller Economía, Medio Ambiente, con un enfoque de circularidad, encabezado por la Doctora María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el territorio.

Allí se compartieron experiencias muy positivas, sobre todo en el tratamiento del agua en los procesos productivos.

Si bien falta mucho por hacer y no es posible realizar nuevas inversiones por la situación financiera del país, sí pueden aplicarse iniciativas en el empeño de buscar destinos útiles a los residuales de cada entidad, explicó la Máster Lourdes Castelo Valdés, subdelegada del Citma en la provincia.

Organismos como el Turismo, Salud, la Empresa de Materias Primas, el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, (Premio Nacional de Medio Ambiente), la Empresa de bebidas y refrescos, la Unidad Empresarial de Base Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel), la Empresa de Conservas de Frutas y vegetales Los Atrevidos, la Oficina Territorial de Normalización (OTN) explicaron los impactos de la aplicación de la economía circular , tanto para la protección del medio ambiente, como la eficiencia económica, factibilidad financiera y beneficios sociales para los trabajadores y comunidades aledañas.

En nuestra provincia comienza a aplicarse la economía circular en sectores priorizados como las ramas industriales, sector agroalimentario, construcción, y turismo, un camino donde aún falta mucho por hacer, en el sano empreño de salvar el futuro.

Realizan en Villa Clara Cuarto Taller Economía, Medio Ambiente con un enfoque de circularidad, de cara al Día Mundial del medio Ambiente.