Cuba y otros 28 países fundan en China una organización global de cooperación en IA

La WAICO será una organización internacional intergubernamental independiente con sede en Shanghai, estipula el acuerdo.

Representantes de los 29 países, incluidos Cuba, Brasil, Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Serbia, así como de 10 países africanos y 12 asiáticos, firmaron el acuerdo como miembros fundadores.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo entre los representantes de países y organizaciones internacionales presentes en la ceremonia de firma.

La organización defenderá los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, se comprometerá a una amplia consulta y contribución conjunta para el beneficio compartido y se adherirá a un enfoque centrado en las personas, indica el acuerdo.

Tiene como objetivo promover la cooperación internacional y la gobernanza global sobre la inteligencia artificial (IA) para asegurar que la IA sea beneficiosa, segura y justa, y promover así su desarrollo en beneficio de toda la humanidad.

La ceremonia de firma se llevó a cabo en Shanghái en la víspera de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, donde se espera que el presidente chino, Xi Jinping, presente una visión ambiciosa sobre el papel de Pekín en la gobernanza global de la IA.

China propuso la creación de una Organización de Cooperación Mundial de IA en la conferencia del año pasado, pero ningún país había anunciado formalmente su membresía hasta ahora.