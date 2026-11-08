Cuba y China amplían cooperación en el sector biotecnológico

De acuerdo con un reporte del Canal Cubano de Noticias, el encuentro reunió a empresarios, académicos y representantes del sector con el propósito de establecer alianzas que contribuyan a enfrentar los principales desafíos de la industria cubana de medicamentos.

Mayda Mauri Pérez, presidenta de BioCubaFarma, destacó el interés de la entidad en ampliar la participación de socios chinos en proyectos de inversión relacionados con el cambio de la matriz energética y la incorporación de la inteligencia artificial a diferentes procesos de la industria, tanto administrativos como de investigación y desarrollo.

Explicó que esta tecnología puede contribuir a mejorar los procesos productivos, elevar los estándares de calidad de las producciones y fortalecer la actividad de los ensayos clínicos.

La investigación y el desarrollo conjunto de nuevos fármacos y productos ya muestran resultados en el tratamiento de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas en China, de acuerdo con lo expuesto durante el foro.

Por su parte, Santiago Dueñas Carrera, vicepresidente de BioCubaFarma, informó que actualmente existen más de 30 proyectos conjuntos en distintas etapas de investigación y desarrollo, favorecidos por las posibilidades de cooperación entre ambos países.

Entre las nuevas iniciativas mencionó la creación de un centro conjunto de investigación y desarrollo, que será el onceno de este tipo establecido en China con participación cubana.

Estas estructuras permiten trabajar en proyectos específicos mediante el intercambio de investigadores y el acceso a tecnologías que, en ocasiones, no están disponibles en Cuba. El propósito es avanzar en iniciativas que puedan concretarse en productos, tecnologías o servicios con impacto para la población.

Mauri Pérez consideró que una de las principales novedades del foro es la permanencia del interés de los inversionistas chinos en Cuba. Asimismo, señaló que las colaboraciones en curso permiten introducir en el país tecnologías novedosas, como la terapia celular para el tratamiento del cáncer.

En el marco del encuentro, la empresa BioBridge –empresa de capital 100 % cubano radicada en China– presentó su catálogo de servicios como puente entre el mercado chino y América Latina.

Con más de 20 años de colaboración en el sector biofarmacéutico, Cuba y China continúan ampliando sus vínculos mediante diferentes modelos de negocio.

La incorporación de la inteligencia artificial y las oportunidades de inversión constituyen nuevas líneas de trabajo para impulsar la industria cubana de medicamentos, afectada sensiblemente por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.