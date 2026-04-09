Cuba prueba terapia combinada de policosanol con aspirina en secuelas del ictus isquémico

La Doctora en Ciencias Sarahi Mendoza Castaño, directora de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cnic, informó sobre el desarrollo de productos que han ido demostrando su eficacia y seguridad y que permitirán incrementar la cartera de fármacos del centro en bien de la población cubana y también con potencialidades en el mercado internacional.

La especialista presentó los resultados del ensayo clínico para evaluar la eficacia del empleo del policosanol, cuyo ingrediente activo es el PPG, combinado con aspirina (ASA) de 81 miligramos en el tratamiento del deterioro cognitivo en pacientes que han sufrido ictus isquémico. El estudio, con una duración de doce meses, involucró a cien pacientes de ambos sexos, con edad promedio de 69 años.

Durante la investigación se demostró que a partir de los 45 días de tratamiento se empezó a registrar una mejoría significativa de los aquejados en ambos grupos de tratamiento.

El Doctor en Ciencias Javier Sánchez López, del Centro de Neurología y Neurocirugía, destacó que con este estudio se demuestra por primera vez que la terapia a largo plazo con policosanol de 20 miligramos y una dosis de ASA de 81 miligramos por día mejora tanto la recuperación funcional como el deterioro cognitivo post residual en pacientes que han sufrido un ictus isquémico.

“Es, un resultado prometedor, y estamos preparándonos para en un futuro emplear esta terapia en el parkinsonismo vascular, porque, explicó, evidentemente el policosanol protege el árbol vascular, por tanto, en cualquier patología en la que haya un daño de este tipo, evidentemente su efecto va a ser favorable. Esa es la idea que tenemos y los resultados han sido alentadores en este primer estudio”.

Ante la incidencia del ictus isquémico en los procesos de demencia, Sánchez López argumentó que “hoy las personas viven cada vez más años, pero podemos ser atrapados por un deterioro cognitivo. Por eso, cualquier producto, cualquier ensayo que hable a favor de una mejoría es algo que se recibe como un bálsamo, sabiendo que queremos vivir más, pero también con más calidad de vida y más aún usando productos naturales, que son altamente confiables, altamente seguros en su utilización médica”.

El Dr. Yohan Perdomo, director del departamento de medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública subrayó los resultados de la combinación de productos.

En el encuentro también se presentó un estudio sobre la eficacia de la terapia combinada de crema de aceite de girasol ozonizado y jabones de aceite de girasol ozonizado y azufre en pacientes con afecciones dermatológicas. En el estudio sobre acné participaron 75 personas de ambos sexos, con edad promedio de 24 años y predominio femenino. En todos los grupos hubo curación clínica y mejora de los puntajes de evaluación y calidad de vida, siendo los efectos de la terapia combinada mejores que las monoterapias.

Los especialistas del CNIC igualmente mencionaron una evaluación sobre el empleo del jabón dermatológico de aceite de girasol ozonizado y una crema antiinflamatoria de alcoholes en pacientes con dermatitis crónica. El estudio, actualmente en procesamiento, tuvo una duración de ocho semanas e incluyó a 90 pacientes. Sus resultados se muestran promisorios.

También se comentó acerca de una evaluación sobre los efectos, la seguridad y la tolerabilidad del uso de la ozonoterapia rectal en pacientes con sintomatología articular posterior a la fase aguda del Chikungunya.

El Presidente Díaz-Canel Bermúdez reconoció los resultados que sigue acumulando el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, institución fundada en 1965 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, núcleo fundacional de las instituciones científicas creadas por la Revolución,

A 61 años de creado, el Cnic sigue inmerso en la solución de problemas biomédicos y tecnológicos de importancia económica y social del país y la creación de productos de avanzada competitivos en el mercado mundial.

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