Cuba insta a mayor cooperación global en lucha contra las pandemias

Al participar en la 78 Asamblea Mundial de la Salud que se desarrolla en Ginebra, el titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap) expresó que Cuba acoge con satisfacción la aprobación del “Acuerdo para la prevención, respuesta y recuperación ante pandemias”, adoptado este martes.

Recordó que durante los últimos tres años la isla caribeña participó activamente en las negociaciones y preparación de este importante instrumento jurídico que impacta en la prevención, respuesta y recuperación ante futuras pandemias en el planeta.

“Las enfermedades no distinguen fronteras, ideologías o niveles de desarrollo, y por eso, unir esfuerzos para enfrentarlas no es una opción, es una necesidad impostergable”, enfatizó Portal al referirse a la relevancia del aporte y el compromiso de las naciones más desarrolladas hacia los restantes estados, en pos de garantizar para sus ciudadanos recursos que sean suficientes y sostenibles, que por sí solos no pueden obtener.

“Reafirmamos nuestra disposición de compartir nuestras experiencias e innovaciones en función de la salud global, pues es un deber con la humanidad lograr que los beneficios de este acuerdo lleguen a todos”, afirmó.

El ministro resaltó que “hoy más que nunca el mundo necesita unidad, solidaridad y responsabilidad compartida. Cuba está y estará siempre a favor de la vida”, dijo.

En el contexto del evento, que se extenderá hasta el 27 de mayo, Portal se reunió con el director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, a quien agradeció el apoyo de la organización a Cuba en la promoción y acceso a servicios sanitarios de calidad.

También sostuvo encuentros con ministros de Salud y autoridades sanitarias de Bahamas, Rusia, Dominica y Arabia Saudita, entre otros, en los que las partes reafirmaron sus compromisos de avanzar en la cooperación en este importante sector.

En conversación con el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Pierre Krähenbühl, Portal reiteró el compromiso de la Mayor de las Antillas con los principios humanitarios que guían la labor ética y humanista de la medicina revolucionaria.