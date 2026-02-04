Cuba en el camino del uso de la Inteligencia Artificial para el diagnóstico y la predicción de enfermedades cardiovasculares (+Audio)

En la reunión semanal del jefe de estado cubano con científicos y expertos, se debatió el proyecto, liderado por el Cardiocentro del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras y la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, que bajo el nombre de “CARDENT” ya avanza por buen camino con resultados prometedores, al decir del profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, Erenesto Estévez Rams.

El también Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, señaló que las iniciativas constituyen proyectos científicos y de innovación para desarrollar tecnologías basadas en análisis de datos e IA que conduzcan a servicios médicos mejorados y tecnologías clínicas según el estado actual del arte a nivel internacional.

El Dr. Alain Gutiérrez López, director del Centro de Cardiología del Hospital Clínico Quirúrgico, valoró altamente el impacto que estas herramientas de la Inteligencia artificial -aplicadas a la medicina- tendrán en en el diagnóstico, la predicción y el tratamiento personalizado de las enfermedades cardiovasculares, las cuales, desde hace 20 años constituye la primera causa de muerte en Cuba.

“Aún cuando lo que nos ha presentado el profesor Estévez está en fase de prototipo con resultados preliminares, es inevitable que los usuarios finales de estas tecnologías, que seríamos los cardiólogos, no nos mostremos entusiasmados, porque la realidad de las enfermedades del corazón aún hoy sigue siendo dramática, específicamente la fibrilación auricular, sobre la que hemos estado trabajando, es una pandemia y cuando progresa la historia natural de la enfermedad es devastadora. Por lo tanto trabajar en el diagnóstico y en el pronóstico es de las pocas cosas que realmente pudiera cambiar el curso de la enfermedad”. Dentro de lo que se nos ha presentado hay herramientas poderosas, robustas, que con muy buenos valores de especificidad y sensibilidad y con sólo dos derivaciones del electrocardiograma pudiera tener una aplicación en dispositivos móviles que emitan alertas tempranas y permitan intervenciones oportunas por parte nuestra”.

El Parque Científico Tecnológico de La Habana acoge el proyecto y tiene como reto junto a los Ministerios de las Comunicaciones y de Salud Pública, abrirle paso a estas tecnologías de inteligencia artificial e integrar a todos los actores de distintas esferas y organismos que deben aportar para su concreción, a ese tema se refirió el presidente de la entidad, Rafael Torralbas Ezpeleta.

“Estamos ante una investigación científica que está en la frontera del conocimiento, nosotros en el parque ahora estamos fundamentalmente concentrados en apoyar el proyecto, en lograr la integración de todos los actores, que como se ve son varios y eso también nos parece algo extraordinariamente positivo, pero me parece que el reto fundamental está en cómo pasar del prototipo a la solución”.

“Nosotros aquí vemos dos caminos -enfatizó Torralbas- que serán evidentemente los que tendremos que explorar en función de que se vayan consolidando los resultados. Uno puede ser una solución informática en la forma de un agente virtual que ayude a los médicos en las instituciones hospitalarias en los temas de diagnóstico y otro, que pueda ser una gran oportunidad, para soluciones en equipos médicos”.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció la experticia y audacia de nuestros científicos, que buscan avanzar, aun en medio de muchos desafíos, en el desarrollo de tecnologías y herramientas propias, en un área donde el mundo aún no tiene soluciones definitivas.

Igualmente el Jefe de Estado, quien sigue de cerca la transformación digital en las más diversas esferas del país, particularmente en la medicina, indicó que la estrategia de Salud Pública para el desarrollo de la Inteligencia Artificial tiene que tomar en cuenta los elementos conceptuales, expuestos por el doctor en Ciencias Ernesto Estévez Rams, quien también lidera, de conjunto con varias instituciones cubanas, un proyecto similar relacionado con degeneración neurológica, a través de análisis de movimiento y postura.