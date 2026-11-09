Cuba defiende soberanía digital y acceso igualitario a la IA

Al frente de la delegación cubana participa Liudmila Álamo Dueñas, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), junto a directivos de medios de comunicación de la isla.

El vicepresidente de Prensa Latina, Alejandro Gómez, señaló que el encuentro permite analizar los desafíos que plantea la IA en medio de la actual revolución tecnológica y garantiza la representación del Sur Global en ese debate.

Consideró esencial evitar que las brechas tecnológicas continúen ampliándose y promover un desarrollo de la IA que acerque a las sociedades y coloque al ser humano en el centro.

Gómez subrayó la importancia de acompañar a las naciones del Sur Global con infraestructura, capacitación y herramientas tecnológicas que les permitan avanzar hacia la soberanía digital.

Para los periodistas cubanos, añadió, la cumbre constituye una oportunidad para conocer de cerca el rápido desarrollo de esas tecnologías e identificar posibilidades de cooperación con medios de otros países, en particular de China.

Asimismo, afirmó que ese intercambio resulta necesario ante un escenario internacional marcado por la desinformación, las noticias falsas y la tergiversación de la verdad.

El director de Ideas Multimedios, Randy Alonso, calificó de muy importante la celebración de la cumbre en el aniversario 95 de la fundación de la agencia china Xinhua y destacó la pertinencia de debatir sobre el papel de la IA en el periodismo contemporáneo.

Alonso consideró que esta tecnología no podrá sustituir los sentimientos humanos ni la función del periodista, aunque puede contribuir a la generación de contenidos, el análisis y la verificación de datos y hechos.

También defendió que el acceso a la IA sea igualitario y no quede limitado a los países ricos ni a los propietarios de los grandes medios de comunicación.

Por su parte, el director del periódico Juventud Rebelde, Yuniel Labacena, destacó la importancia de la cita para los medios cubanos, que atraviesan transformaciones editoriales, tecnológicas y económicas.

Señaló que el uso de la IA puede ayudar a atraer a los públicos adolescentes y jóvenes, pero insistió en que su incorporación debe preservar principios esenciales como la creatividad, la objetividad y la revisión humana de los contenidos.

Labacena apuntó que el intercambio entre medios del Sur Global permite compartir experiencias, establecer vínculos de trabajo y conocer nuevas herramientas para transformar las rutinas productivas.

El director de la Televisión Cubana, José C. Zaragoza, resaltó que la participación en el encuentro abre oportunidades para establecer alianzas y fortalecer la cooperación con otros medios de comunicación.

Zaragoza reconoció que la IA puede mejorar la eficiencia y la productividad, pero advirtió sobre el riesgo de que también se utilice como instrumento de manipulación informativa.

Por ello, consideró necesario aprovechar sus posibilidades sin renunciar a la vigilancia, la contrastación de los datos y la difusión de información veraz y objetiva.

La VII Cumbre Mundial de Medios reúne en Beijing a unos 500 representantes de alrededor de 330 organizaciones mediáticas, centros de pensamiento e instituciones de 112 países, con debates centrados en la transformación de la comunicación y los desafíos de la inteligencia artificial.