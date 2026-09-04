Cuba comparte con la República Democrática del Congo experiencia en enfrentamiento al Ébola

El doctor José Angel Portal Miranda, titular cubano de Salud Pública, destacó la experiencia acumulada por la Isla en el enfrentamiento de esta enfermedad, particularmente durante el brote registrado en África occidental en 2014, cuando 256 profesionales cubanos del Contingente Henry Reeve prestaron asistencia en Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry.

A partir de esas experiencias, Cuba desarrolló mecanismos de prevención y preparación para evitar la introducción y propagación del virus en el territorio nacional. Ante la actual situación epidemiológica, explicó Portal Miranda, fue activado el Plan Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Ébola, que contempla entre otros aspectos, la preparación de los 24 puntos de entrada al país, la vigilancia de viajeros internacionales.

El encuentro permitió conocer las principales necesidades de la República Democrática del Congo, donde la epidemia muestra una rápida expansión. El ministro congoleño de Salud, doctor Samuel Roger Kamba, agradeció a Cuba por mantener su disposición solidaria y de cooperación con la República Democrática del Congo, aun en medio de las presiones que enfrenta la nación caribeña.

Está mañana, mediante videoconferencia, se celebró un encuentro técnico con la presencia del ministro de Salud de Cuba, @PortalMirandaJA, y su homólogo de la República Democrática del Congo, Dr. Samuel Roger Kamba, para intercambiar experiencias en el enfrentamiento al Ébola. pic.twitter.com/qPLuAz8TZA

— Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) September 3, 2026

Destacó, en particular, la voluntad de poner a disposición de su país los conocimientos y experiencias acumulados por los profesionales cubanos en el enfrentamiento a grandes epidemias.

Informó que en tres meses el número de zonas de salud afectadas aumentó de cuatro a 60, distribuidas en seis provincias, mientras la letalidad supera el 40%.

Ante este escenario, las autoridades congoleñas plantearon la necesidad de recibir apoyo para contener la propagación hacia nuevas zonas, fortalecer la atención a los enfermos, respaldar a los equipos médicos que trabajan en el terreno y mejorar el monitoreo de la epidemia.

Señalaron la importancia de reforzar la preparación en las zonas todavía no afectadas mediante una evaluación semanal de riesgos y la cartografía epidemiológica, junto con planes de contingencia y el preposicionamiento de insumos.

Kamba explicó que una de las dificultades ha sido la ausencia de una vacuna específica contra la variante que provoca el actual brote. Recientemente comenzó a emplearse una vacuna desarrollada contra la variante Zaire, con el objetivo de evaluar una posible protección cruzada. También refirió el empleo de antivirales como el Remdesivir para el tratamiento de los pacientes y la protección de contactos de alto riesgo.

Al poner a disposición del país africano los conocimientos adquiridos por los especialistas cubanos, Portal Miranda subrayó el compromiso de la Isla con la cooperación sanitaria internacional, incluso en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud cubano.

Estaremos muy comprometidos en ayudar a la República Democrática del Congo con nuestros modestos conocimientos y lecciones aprendidas anteriormente en el enfrentamiento del Ébola, afirmó.