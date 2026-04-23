Cuba celebra el bronce de dos jóvenes talentos en prestigiosa Olimpiada de Química en Moscú

El equipo ruso destacó especialmente, con 15 participantes que habían sido ganadores de la Olimpiada Nacional de Química Escolar. Todos ellos fueron galardonados: 7 obtuvieron medallas de oro, el mejor resultado entre los países participantes, y 8 se llevaron medallas de plata. ¡Un logro impresionante!

Entre los talentos internacionales, dos jóvenes cubanos brillaron: Leticia María Merlo Alfonso y Ernesto Alejandro Barrera Ramírez, quienes ganaron medallas de bronce.

También hubo reconocimientos para estudiantes de China, Vietnam, Kazajistán, Hungría e Israel, quienes obtuvieron medallas de oro.

Países como Uzbekistán, Turquía, Turkmenistán, Bielorrusia y Mongolia se llevaron medallas de plata, mientras que Sri Lanka,Azerbaiyán, Brasil, Arabia Saudita, Macedonia del Norte y Armenia, junto con Cuba, recibieron medallas de bronce.

La Olimpiada Internacional de Química Mendeléyev es uno de los eventos más prestigiosos en su categoría, reconocido internacionalmente por la UNESCO.

Desde su creación, ha sido organizada por la Facultad de Química de la Universidad Estatal de Moscú, y desde 2017 cuenta con el apoyo de la Fundación Melnichenko.

Este evento no solo celebra el talento joven, sino que también fomenta el intercambio cultural y científico entre naciones, consolidando a Moscú como un referente global en la promoción de la química.