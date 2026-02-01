Cuba aprueba su Estrategia Ambiental Nacional 2026-2030

Cuba contará con una nueva hoja de ruta ambiental para el período 2026-2030. Así lo anunció Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien informó a través de Facebook sobre la aprobación de la Estrategia Ambiental Nacional (EAN), un documento que marcará las prioridades del país en materia de gestión ambiental.

Según explicó el titular, la EAN se elaboró en concordancia con la Constitución, la Ley No. 150/2022 y los compromisos internacionales suscritos por Cuba. Su aplicación tendrá un carácter territorial, sectorial y descentralizado, con un papel más protagónico de los municipios, precisó el jueves.

El documento contempla como ejes principales la protección y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, el mejoramiento de la calidad ambiental y el avance hacia una economía circular. Igualmente, abarca la gestión integral de los desechos sólidos urbanos, la respuesta al cambio climático, el refuerzo de la resiliencia territorial y la seguridad nuclear, radiológica y física.

Rodríguez Batista también resaltó que la estrategia incorpora la ciencia, la innovación y la transformación digital como herramientas para la gestión ambiental, y la describió como el fruto de un trabajo conjunto en el que participaron diversos actores económicos y sociales del país.

El ministro hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las acciones de protección de los ecosistemas, combate a la contaminación y adaptación al cambio climático, y adelantó que se publicarán nuevos materiales con detalles sobre el contenido y los alcances de la EAN.