Comunidad científica villaclareña en el centro de las prioridades del territorio (+Audio)

A tono con los nuevos tiempos y el complejo escenario que vive el país, la comunidad científica villaclareña respalda las decisiones del Partido y el Gobierno ante el recrudecimiento del bloqueo y el desabastecimiento de combustible, pero sin dejar de atender prioridades que apuntan a la propia vitalidad del territorio y de toda la nación, aseveró la Doctora María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en esta provincia.

«Entre esas prioridades, la defensa, producción de alimentos, el cambio de la matriz energética, las exportaciones y políticas sociales, salud, educación y atención a las vulnerabilidades», enfatizó la directiva del Citma en el territorio.

Recalcó que son sectores claves donde la ciencia pone sus manos y su inteligencia, no sólo para resistir en condiciones muy difíciles, sino además para avanzar.

Más adelante la Doctora Velasco enfatizó: «Desde nuestros centros de investigación, entidades de ciencia, estamos identificando los resultados de la ciencia que pueden ayudar a elevar rendimientos agrícolas sobre todo en la producción de alimentos y la caña de azúcar, el desarrollo de las tecnologías para avanzar en el cumplimiento de los compromisos; a pesar de las restricciones desde el punto de vista energético, elaboramos el Programa de Gestión Integrado de Ciencia, Tecnología e Innovación para la línea de desarrollo de Villa Clara y el Programa de Gestión Integrado de recursos naturales y medio ambiente».

Existen programas territoriales aprobados para atender estas prioridades, aseveró la delegada del Citma en Villa Clara, quien insistió en asuntos claves como la producción de alimentos, la industria cañero azucarera, las políticas sociales, un programa de salud que respalda la atención primaria y secundaria y otros programas como la informatización y automatización, la manera más segura y efectiva en este momento.

Significó que se preservan los resultados de más de 30 proyectos y se proponen ocho estratégicos para el desarrollo de la provincia. Asimismo, resaltó prácticas de encadenamientos de productores y centros científicos como el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP)

«Tenemos experiencias novedosas como los vínculos y encadenamientos de productores de los municipios de Camajuaní, Santa Clara y Remedios con el Instituto de Biotecnología de las Plantas, (IBP) para incrementar la producción de papas, de igual manera, desde la Mipyme estatal de Porcino de Placetas, existe un proyecto de innovación para fortalecer encadenamientos y así extender resultados favorables como estos, y también, los impactos de la labor de los jóvenes productores de la Autopista», declaró.

Una alta prioridad en esos tiempos es la línea de energía y la transición a fuentes renovables, pues en su criterio «el proyecto estratégico más importante de Cuba hoy es la construcción de parques fotovoltaicos, y Villa Clara ya tiene un grupo de ellos funcionando y otros en proceso de montaje, también determinados instrumentos para elevar la efectividad en el uso de la energía eléctrica, por otra parte, apoyamos a los que han recibido por sus méritos el módulo de paneles fotovoltaicos para sus viviendas, además del rescate de molinos de vientos y el empleo de la tracción animal para la producción de alimentos».

De igual manera se pondera la aplicación de la biotecnología para la producción de alimentos.

«Resaltan todas las acciones de la agroecología para la producción de alimentos con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y empresas municipales, estamos trabajando fuerte, asimismo reiniciamos una labor con las entidades de la industria azucarera, para el uso eficiente de la biomasa, la automatización en el ingenio y todas esas innovaciones que se pueden llevar a esa rama, sobre todo en el tema energético», precisó.

En un escenario muy complejo, los hombres y mujeres de la ciencia en Villa Clara siguen aportando soluciones imprescindibles en estos tiempos, puntualizó la Doctora María del Carmen Velasco.

«Nuestra comunidad científica innovadora, a la luz de los momentos actuales se fortalece y busca las mejores vías para encontrar una situación más favorable para la población y la economía, la llamada economía del conocimiento, que significa poner el conocimiento a favor de la solución de los problemas, como dice Díaz Canel, abrir caminos para que la investigación científica tenga espacios en cada proceso y aporte innovación, esa es la estrategia que necesitamos en cada escuela, cada policlínico, acueducto, en cada institución del sistema villaclareño, en nombre del futuro», finalizó.