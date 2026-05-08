Comienza en Villa Clara jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente (+Audio)

Con el precepto “Fidel en la memoria, herencia, conciencia y acción ambiental” que rige la celebración en Cuba del Día Mundial del Medio Ambiente, en Villa Clara comenzó la jornada por la efemérides internacional, esta vez concentrada en el Movimiento Popular Mi barrio por la Patria, para llegar hasta las comunidades, y fundamentalmente con una atención especial en el trabajo con niños y adolescentes.

Así lo expresó en conferencia de prensa la Dra. C. María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el territorio, de cara a la fecha, que se conmemora el próximo 5 de junio.

«Esta jornada se celebra en condiciones complejas, con un bloqueo económico recrudecido, sin embargo, hemos encontrado el camino adecuado, vamos a hacer la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, a partir de incorporarnos al movimiento “Mi barrio por la patria”, con participación ciudadana, y la movilización de toda la ciudadanía a tareas de interés económico y ambiental», subrayó.

Sobre algunos resultados de la provincia enfatizó:

«Nos hemos mantenido como provincia destacada a nivel nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente por cinco años, hay estabilidad, pero no todo es perfecto, quiere decir que hemos cumplido las metas, que avanzamos en indicadores principales, la provincia fue seleccionada para mostrar nuestras experiencias de la implementación del sistema de gobierno basado en ciencia e innovación, porque ahora el objetivo 10 del programa de gobierno incorpora la protección de los recursos naturales, algo que Villa Clara había hecho con anterioridad».

Y añadió: «Logramos el reconocimiento ambiental nacional para el aeropuerto internacional “Abel Santamaría” y el territorial a la Marina Cayo Santamaría y Playa ambiental a Ensenachos en la cayería norte de la provincia».

La Dra. Velasco insistió en que, a pesar de estos logros, el problema de mayor complejidad de la provincia es el manejo de desechos sólidos, un asunto al que el CITMA le ha dado total seguimiento con las direcciones de gobierno, otros organismos y entidades responsables del tema para dar respuestas a la población. Asimismo, el territorio no avanza en la reforestación de sus áreas, y se definieron las fuentes contaminantes con estrategias para revertir esa situación.

También se transita hacia la economía circular por diversos sectores y avanzan proyectos de desarrollo local relacionados con esta problemática, donde actúan el sector estatal y no estatal. Resaltó la marcha de importantes proyectos y macroproyectos que se encauzan en la provincia, sobre todo en zonas costeras.

«En los siete municipios costeros de Villa Clara se compartieron los resultados del Macroproyecto de vulnerabilidades costeras al 2050 y 2100 para reducir los peligros y tomar acciones ante estas alertas», dijo.

Comentó la delegada del CITMA en Villa Clara sobre importantes reconocimientos que ha obtenido la provincia en el periodo.

«Hemos sido reconocidos en el trabajo del Plan Turquino, también por la Oficina Técnica de Ozono, (OTOZ), la delegación recibió la medalla por quince años ininterrumpidos en esta labor», recordó.

Puntualizó más adelante: «en el objetivo del trabajo con los recursos naturales y el enfrentamiento al cambio climático tenemos tres metas y objetivos, once acciones y los once indicadores se cumplen o avanzan, con un trabajo sostenido en zonas priorizadas y asentamientos vulnerables».

Otra fortaleza de la provincia es la Estrategia Ambiental Territorial aprobada en el Consejo Provincial del Poder Popular, enfatizó la directiva del CITMA quien aclaró que «esta estrategia tiene programas, proyectos y en los últimos cinco años ha marchado bien y estamos cumpliendo en los seis proyectos para la implementación del programa de gestión integrada de recursos naturales y cambio climático, por ejemplo, hay proyectos de protección de la biodiversidad, de contaminación ambiental, de perfeccionamiento del sistema ambiental en la provincia, otro para la implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático o Tarea Vida y otro de Educación ambiental», culminó.