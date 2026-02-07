CITMA mantiene servicios vitales de sus instituciones pese a desabastecimiento de combustibles

Entre ellos —apuntó— figuran los meteorológicos, sismológicos, radiológicos, de regulación ambiental, de archivo y gestión documental, y de propiedad industrial. Se han creado las condiciones para asegurar que estos servicios puedan funcionar con un gasto mínimo de combustible, enfocados a las necesidades esenciales, de mayor urgencia.

Mantener el pronóstico del tiempo y la alerta temprana ante eventos climáticos es una de las mayores prioridades, para la vitalidad de una red de radares, estaciones meteorológicas y de centros meteorológicos provinciales, que necesitan electricidad, conexión a internet y la logística para la estancia permanente de especialistas en lugares distantes. A su vez, es vital el funcionamiento del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), con sede en Santiago de Cuba, y de la red de estaciones sismológicas distribuida por todo el archipiélago.

Por su parte, la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) mantiene el funcionamiento de aspectos relacionados con la regulación ambiental, las evaluaciones de licencias ambientales, entre otros. La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) continuará ofreciendo servicios, sobre todo en el espacio digital, asociados esencialmente a trámites de marcas y patentes.

Pacientes que son diagnosticados y tratados con productos de la medicina nuclear, elaborados en instalaciones del Centro de Isótopos (CENTIS) a partir de radiofármacos, generadores radisotópicos, diagnosticadores convencionales y radisotópicos, podrán contar con ese servicio, para lo que se han tomado medidas adicionales para garantizar la disponibilidad de electricidad de las instalaciones en los momentos en que se necesite.

A su vez, CITMATEL continuará ofreciendo los servicios relacionados con la conectividad a internet, entre otros.

Las investigaciones científicas se mantendrán utilizando el teletrabajo, el trabajo a distancia y la semipresencialidad. El propósito es avanzar en todo lo que sea posible, utilizar todas las oportunidades y capacidades. No renunciar a ningún resultado que pueda aportar la ciencia al desarrollo del país.

«Los financiamientos previstos en el sistema de programas y proyectos continuarán y la estructura del CITMA responsabilizada con tramitar todos esos asuntos se mantendrá laborando y viabilizando todo lo que estaba previsto», puntualizó.

