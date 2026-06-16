Ciencia y soberanía frente a las agresiones del imperio

El miembro de Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó, este lunes, en su cuenta oficial de X, que Cuba avanza en la creación de un candidato vacunal que asegura ser beneficioso para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.

El representante de la Diplomacia cubana explicó que, a pesar de «la política de asfixia y guerra económica estadounidense que recrudece y persigue limitar al máximo la entrada de insumos al país, fundamentalmente los destinados a la Salud; la ciencia cubana continúa diseñando y creando productos que nos brindan más bienestar y soberanía», de lo cual es ejemplo el HeberSavax.

En esa misma línea, añadió que el novedoso candidato vacunal terapéutico cubano es único de su tipo en el mundo. Además, señaló que el fármaco promete grandes potencialidades en el tratamiento de varios tipos de cáncer.

Rodríguez Parrilla insistió en que «preservar el derecho a la vida es tarea principal del Estado y Gobierno de Cuba. Frente a la política criminal imperialista, aquí respondemos con más determinación, resistencia, creación e independencia», concluyó.

Sobre el HeberSavax, en un encuentro de Expertos y Científicos para temas de Salud, dirigido por el Primer Secretario del Comité Central del partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el pasado mes de mayo, la especialista principal del grupo de inmunoterapia del cáncer en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, la Dra Yanelys Morera Diaz, quien lidera el proyecto del fármaco, declaró que es «un tipo de terapia que es muy segura».

En ese sentido, la experta aclaró que la investigación «ha pasado por todas las etapas», desde los primeros estudios en animales de laboratorio, «hasta los más recientes que hemos tenido, que son los ensayos clínicos Fase II, donde hemos tratado de ir a localizaciones específicas».

Sobre los efectos adversos de la vacuna, dijo, son escasos y tolerables: «Por tanto, son elementos muy manejables y que permiten que este candidato se pueda combinar incluso con las terapias convencionales, sin incrementar la toxicidad». Es un producto que puede tener «múltiples aplicaciones».

Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, entre los pacientes que han recibido el candidato en el marco del ensayo clínico, muchos de ellos han mostrado efectos significativos, y para bien, en la calidad de vida, precisó en aquella oportunidad la científica.