Cambio de tiempo e inundaciones costeras en el occidente

La tarde será invernal con temperaturas máximas entre los 15 y 18 grados Celsius en occidente y centro, entre 18 y 21 grados Celsius en la región oriental. La noche será muy fría, con temperaturas entre 11 y 14 grados Celsius en occidente y centro, hasta 16 grados Celsius en la región oriental, inferior en algunas localidades de la región central.

Los vientos serán del noroeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, hasta 35 km/h en la costa norte, con rachas superiores. En el horario de la noche serán al norte con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en rachas en la costa norte.

Habrá marejadas en toda la costa norte con peligro para embarcaciones menores e inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas y de mal drenaje del litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero hasta el horario de la mañana. En toda la costa sur habrá oleaje.

Inundaciones en zonas bajas cercanas al Malecón en La Habana. Foto tomada del perfil en Facebook del Consejo de la Administración de Plaza de la Revolución.

Reportan rachas de vientos significativas en el occidente y centro del país

Durante las últimas horas de la mañana y la tarde de este sábado el octavo Frente Frío de la actual temporada invernal estuvo transitando por las regiones occidental y central.

A su paso se reportaron rachas de viento significativas en varias estaciones del occidente del país, las que se enumeran a continuación:

• 1:30 pm: 65 km/h, del Noroeste (Estación de Casablanca, La Habana).

• 4:00 pm: 60 km/h, del norte-noroeste (Estación de Pinar del Río, provincia del mismo nombre.

• 4:37 pm: 61 km/h, del norte-noroeste (Estación de San Juan y Martinez, Pinar del Rio).

• 5:05 pm: 67 km/h, del Noroeste (Estación de Casablanca, La Habana).

• 5:20 pm: 60 km/h, del norte-noroeste (Santa Lucía, Pinar del Rio)

• Entre las 5:30 pm y las 5:45 pm: 72 km/h, del Noroeste (Estación meteorológica de Casablanca, La Habana).

El Instituto de Meteorología informó que se registraron en zonas de la costa norte de occidente rachas de vientos fuertes:

En la estación de Casa Blanca, La Habana a las 7:45 pm de 82 kilómetros por hora de rumbo noroeste

9:30 pm de 77 kilómetros por hora de rumbo noroeste

Los vientos máximos sostenidos en la últimas horas han estado entre los 35 y 40 kilómetros por hora.

Inundaciones en zonas bajas cercanas al Malecón en La Habana. Foto: Consejo de la Administración Plaza de la Revolución.

Con información de Cubadebate.