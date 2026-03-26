Amplían México y Cuba cooperación biofarmacéutica contra pie diabético

Según precisó el perfil del Grupo Empresarial Biocubafarma en Facebook, el medicamento Heberprot-P, desarrollado por la biotecnología cubana, constituye una formulación inyectable que estimula la proliferación celular y la formación de nuevos vasos sanguíneos, favoreciendo la cicatrización de úlceras neuropáticas e isquémicas.

Los resultados clínicos muestran que el fármaco forma tejido de granulación en más del 80 al 90 por ciento de los pacientes y disminuye el riesgo de amputación en más del 70 por ciento.

Heberprot-P ha beneficiado a más de 140 mil pacientes en Cuba y a más de 500 mil en 30 países, consolidándose como alternativa eficaz para prevenir amputaciones y salvar extremidades.

La incorporación del medicamento al sistema de salud mexicano, a través del ISSSTE, refuerza la cooperación científica y biofarmacéutica entre ambas naciones, con impacto directo en la calidad de vida de las personas que viven con diabetes.