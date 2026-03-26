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Amplían México y Cuba cooperación biofarmacéutica contra pie diabético

Amplían México y Cuba cooperación biofarmacéutica contra pie diabético

Tomado de ACN

Jueves, 26 Marzo 2026 14:45

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México se incorporó a la ampliación de los servicios para el tratamiento del pie diabético, con el propósito de reducir amputaciones en pacientes con úlceras complejas, anunció recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció los aportes de la ciencia cubana en este ámbito.

Según precisó el perfil del Grupo Empresarial Biocubafarma en Facebook, el medicamento Heberprot-P, desarrollado por la biotecnología cubana, constituye una formulación inyectable que estimula la proliferación celular y la formación de nuevos vasos sanguíneos, favoreciendo la cicatrización de úlceras neuropáticas e isquémicas.

Los resultados clínicos muestran que el fármaco forma tejido de granulación en más del 80 al 90 por ciento de los pacientes y disminuye el riesgo de amputación en más del 70 por ciento.

Heberprot-P ha beneficiado a más de 140 mil pacientes en Cuba y a más de 500 mil en 30 países, consolidándose como alternativa eficaz para prevenir amputaciones y salvar extremidades.

La incorporación del medicamento al sistema de salud mexicano, a través del ISSSTE, refuerza la cooperación científica y biofarmacéutica entre ambas naciones, con impacto directo en la calidad de vida de las personas que viven con diabetes.