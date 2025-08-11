A punto de llegar a depresión tropical disturbio en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes alertó en su más reciente reporte que el evento AL 97, con una velocidad de 24 a 32 kilómetros por hora (km/h), presenta una persistente actividad de chubascos y tormentas eléctricas y continúa mostrando signos de organización, con una zona de baja presión bien definida ubicada justo al oeste de las Islas de Cabo Verde.

Precisó la institución científica que se esperan lluvias intensas y vientos racheados que continúen durante esta jornada en partes de las Islas de Cabo Verde.

El CNH monitorea, además en el Atlántico noroeste una zona no tropical de baja presión que se encuentra actualmente a unos cientos de millas al sur-sureste de Nueva Escocia, Canadá.

Si bien la actividad actual de chubascos y tormentas con el sistema es limitada, este sistema se desplaza sobre las aguas cálidas de la Corriente del Golfo, donde podría ocurrir algún desarrollo tropical o subtropical en las próximas jornadas, destaca el reporte.

Hace solo unos días, meteorólogos de la región alertaron que el mes agosto, el tercero de la temporada ciclónica del Atlántico y el Caribe, que se desarrolla del 1 de junio al 30 de noviembre, suele marcar el inicio del período más activo de este ciclo.

Aunque factores como la presencia de polvo del Sahara y vientos hostiles en las capas altas limitaron el desarrollo de tormentas en sus primeros días, los especialistas enfatizan que esto no implica una temporada tranquila.

Todo lo contrario: la calma inicial podría dar paso a una segunda mitad mucho más turbulenta, advirtieron.