3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana

Y digo titánica porque conozco de la ansiedad, de las tensiones de los especialistas para arrancar la vida de las garras de la muerte.

No obstante, hay frutos en el árbol de la vida. Por ejemplo, en Villa Clara en el instante de redactar estás líneas, la tasa de mortalidad infantil era de 5 por cada mil niños nacidos vivos, y la materna de cero, indicadores que revelan descensos de fallecidos.

Así me expresó el Doctor Yandri Alfonso Chang, especialista en Pediatría, al frente de ese programa en tierras villaclareñas.

Las carencias también limitaron la actividad quirúrgica del Cardiocentro "Ernesto Che Guevara", de Villa Clara, el llamado centro insigne de la Salud en esta parte céntrica de la Isla.

Sus expertos acometieron hasta noviembre, 204 cirugías, de ellas 53 a corazón abierto con un 95,1 % de efectividad quirúrgica y 72 son vasculares, con un ciento por ciento de efectividad. Destacan los procederes del servicio de Electrofisiología, entre otros.

No puedo obviar el quehacer de los Hospitales Clínico Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro", Materno "Mariana Grajales", Pediátrico "José Luis Miranda", con acción medular en el programa materno-infantil, y la interrelación con la Medicina comunitaria familiar.

Es justo mencionar el desempeño de quienes laboran en el Hospital Oncológico "Celestino Hernández Robau" y los centros de asistencia secundaria en varios municipios.

En época de tantas limitaciones materiales también se activaron las neuronas de los trabajadores de Electromedicina, con aportes para realizar rayos X, sin necesidad de placas y reactivos, y la recuperación de equipo cardiorespiradores, refirió el ingeniero Reinaldo Pita, al frente de la referida unidad.

¿Que todo es perfecto? No, hay determinadas debilidades entre las fortalezas, que no dependen del bloqueo, sino de la exigencia, pero las pequeñas manchas no opacan la luz del sol.

Por eso, este 3 de diciembre felicito a todos los médicos, estomatólogos, enfermeros, técnicos, pantristas, trabajadores de ambulancias, en fin, al universo de hombres y mujeres vinculados a los servicios y a sus dirigentes.

Créanme, que cuando se escriba esta parte de la historia, no podrán omitir que ustedes son los protagonistas. Felicidades a los que hacen por la vida aquí y en otras latitudes.