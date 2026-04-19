Villaclareños unen sus firmas por la Patria y contra el bloqueo (+Audio)

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, junto a cientos de mujeres, jóvenes, campesinos y trabajadores de los más diversos sectores de la sociedad civil, reafirmaron, desde los surcos de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, que en esta tierra no se rinde nadie.

«Aquí están nuestras manos, las de la generación del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, las de los muchachos y muchachas que jamás fallarán», aseguraron varios jóvenes entrevistados por nuestra emisora.

Miles de Villaclareños nos movilizamos para actividades productivas en todos los municipios, al culminar la jornada nos convocamos en acto patriotico para reafirmar con nuestra firma plasmada que estamos dispuestos a defender la Patria porque #GirónEsHoy #GirónVictorioso. pic.twitter.com/7TXvmjqKTZ — Susely Morfa González (@SuselyMorfaG) April 19, 2026

Las décimas de los niños y niñas del Taller Los Silveritos, que dirige el poeta José Manuel Silverio, también se alzaron contra el bloqueo en nombre de quienes en este suelo significan los más importante.