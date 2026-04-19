CMHW
Villaclareños unen sus firmas por la Patria y contra el bloqueo
Fotos: Ramón Barreras

Villaclareños unen sus firmas por la Patria y contra el bloqueo (+Audio)

Oscar Salabarría Martínez

Domingo, 19 Abril 2026 13:16

Con el sudor del trabajo, símbolo de esfuerzo y dignidad, inició en Santa Clara el movimiento popular «Mi firma por la Patria», la voz del pueblo cubano contra el bloqueo genocida que durante décadas ha pretendido asfixiar la soberanía de esta isla.

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, junto a cientos de mujeres, jóvenes, campesinos y trabajadores de los más diversos sectores de la sociedad civil, reafirmaron, desde los surcos de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, que en esta tierra no se rinde nadie. 

«Aquí están nuestras manos, las de la generación del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, las de los muchachos y muchachas que jamás fallarán», aseguraron varios jóvenes entrevistados por nuestra emisora. 

Las décimas de los niños y niñas del Taller Los Silveritos, que dirige el poeta José Manuel Silverio, también se alzaron contra el bloqueo en nombre de quienes en este suelo significan los más importante.