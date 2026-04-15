Villa Clara: Sesionará Feria de Energía Sostenible en Parque Científico Tecnológico

Armando Hernández Pedroso, al frente de la entidad en predios villaclareños, dijo que la provincia ha instalado tres megavatios pico al cierre del mes de marzo, como evidencia de la prioridad que hoy tiene la instalación de energías limpias para beneficio de nuestro pueblo.

Entre las novedades de la feria Energía Sostenible para el Futuro, se pondrá en funcionamiento una guagua con paneles solares, la cual incluirá telefonía fija y servicios para cocción de alimentos, entre otras prioridades, explicó Hernández Pedroso, quien agregó que ya se trabaja en otros dos ómnibus que también funcionarán con energía fotovoltaica.

Asimismo, se entregará un triciclo eléctrico a la Federación de Mujeres Cubanas, el cual también tendrá incorporado a su funcionamiento un panel solar.

Por otra parte, Edelis Saavedra Rodríguez, presidenta del Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, presentó los servicios que ofrece este enclave en función del asesoramiento para la incubación de nuevas empresas de base tecnológica, con el propósito de integrar conocimientos y voluntades dinamizadoras para colocar la ciencia al servicio de la sociedad.

La I Feria de Energía Villa Clara 2026 acogerá proyectos y soluciones científicas durante el jueves 16 y el viernes 17 de abril, con la mira puesta en el futuro.