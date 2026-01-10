Villa Clara mira hacia el futuro de la ciencia (+Audio)

Pensar en el futuro, en la formación de los hombres y mujeres de ciencia que necesita el país, fue el propósito esencial del “IV Taller de la reserva científica y los jóvenes talentos, un reto para la continuidad”, que tuvo lugar en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara.

El evento es el primero que se realiza en el territorio, como parte de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana, fecha que se conmemora este 15 de enero, con la satisfacción de volver a ubicar a Villa Clara como provincia destacada.

EL IPVCE fue un escenario ideal para la cita, pues la institución es sede del Centro Provincial de alumnos para concursos de alto rendimiento.

De acuerdo con su director, Máster Leandro Moya Camacho, por cinco años consecutivos, la institución académica ocupa el primer lugar en el concurso de conocimientos, tiene 69 medallas en Olimpiadas internacionales de Matemática, Informática, Biología y Química y cuenta con 39 sociedades científicas estudiantiles en diversas ramas del saber “de ahí la trascendencia de este diálogo de generaciones de cara al Día de la Ciencia Cubana”, enfatizó.

Durante el encuentro se hizo una exposición de las Sociedades Científicas Estudiantiles del IPVCE, la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce y el Politécnico Lázaro Cárdenas, con muestras del talento de estos jóvenes, cantera segura para los hombres y mujeres de ciencia que necesita el país.

El Doctor en Ciencias Raciel Lima Orozco, Vicerrector de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, consideró que estos encuentros son muy importantes ya que sirve para conectar a estos alumnos con los grupos y centros de investigación de la casa de altos estudios, en una transición necesaria.

Por su parte, el Máster Luis Orlando Pichardo Moya impartió una conferencia sobre Cambio Climático y Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos, con ejemplos concretos de impactos en la región central del país.

La Doctora María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara, resaltó que este taller apuesta al futuro.

“La ciencia en Villa Clara se llama Fidel, nuestro Comandante en Jefe apostó a la ciencia para lograr las transformaciones necesarias que requiere el país, como lo hace hoy nuestro Partido y Gobierno, aquí estamos buscando vínculos entre Sociedades científicas estudiantiles, centros de investigación, universidades, vital para salvaguardar la continuidad de esta cantera de generaciones que sigue y seguirá haciendo por Cuba”, culminó.