Villa Clara: Más de 50 000 litros de combustible se ahorran gracias a energías renovables en telecomunicaciones

La cifra, dada a conocer por el ingeniero Roberto Pérez Morales, director de la División Territorial de Etecsa, es resultado del cambio en la matriz energética que lleva adelante el sector, materializado en la instalación en las cabeceras municipales y en comunidades del territorio de sistemas fotovoltaicos capaces de mejorar la calidad de las comunicaciones, las que en los últimos tiempos se han visto muy afectadas debido a la carencia de combustibles y de electricidad.

Hasta la fecha, en la provincia se aseguran con fuentes renovables (FRE), un total de 47 879 líneas fijas, lo que representa el 45,2 % del total; además de casi 14 000 puertas de datos, aseguró el directivo.

Asimismo, resulta significativo que se alcancen los 1 078 kw de potencia instalados a partir del uso de las fre, lo que ha favorecido una mejoría en las telecomunicaciones en las cabeceras municipales, comunidades pequeñas, y algunas radiobases de la telefonía móvil.

En la actualidad, esta tecnología se encuentra en proceso de montaje en otros cinco sitios de la provincia que presentan una situación desfavorable. Entre ellos, los poblados de Esperanza, en Ranchuelo; Sierra Morena, en Corralillo, y la comunidad Base Aérea, en Santa Clara.

Con esta estrategia, Etecsa reafirma su compromiso con la sostenibilidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones en el territorio villaclareño, apostando por soluciones energéticas limpias y resilientes, explicó Pérez Morales, quien reconoció que, a pesar de los avances alcanzados, aun el nivel de afectaciones a la telefonía fija y celular continúa siendo muy alto debido al déficit de combustible y a que las fuentes renovables dependen de las condiciones climatológicas.