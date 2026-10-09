Villa Clara abrirá primera tienda de su tipo en Cuba para venta de madera y subproductos forestales

Así lo confirmó en declaraciones exclusivas a Soy Villa Clara Yadira González Barroso, directora de la Empresa Agroforestal en la provincia.

La directiva precisó que no se trata solo de carpintería terminada, sino de una amplia gama de subproductos: costanera, tabla C, tableros de construcción, vigas, todo lo que no es madera cerrada pero puede ser útil para la vida cotidiana.

También se expenderán raíces de pino, aserrín, posturas de frutales, forestales y de café.

La cita es este viernes a las 9:00 a. m. Una oportunidad para los villaclareños de adquirir productos útiles y de calidad, y una muestra de que la innovación y el aprovechamiento de nuestros recursos siguen siendo caminos para vencer dificultades.