Villa Clara, enaltecer la obra de la Revolución

Un año 2022 muy complejo, marcado por una tensa situación económica, el alza desmedida de los precios y la inflación, el difícil escenario del sistema electroenergético nacional y los impactos de la COVID-19, fueron los rasgos esenciales de estos doce meses que se despiden en Villa Clara.

En criterio del miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Villa Clara, Osnay Miguel Colina Rodríguez, también fue un período en que un pueblo heroico se creció, invencible, en el cumplimiento de las directrices y objetivos del 8vo Congreso del Partido, las cuales trazan las estrategias del desarrollo económico y social del país, y en consecuencia de nuestro territorio.

En el cierre del año y advenimiento de un nuevo período, el dirigente político transmitió una felicitación a nuestro pueblo y el cariño por lo que han hecho los villaclareños para enaltecer la obra de la Revolución, su compromiso, su esfuerzo, esa resistencia creativa para encontrar soluciones ante cada problema y obstáculo”.

Enfatizó que la primera victoria fue haber logrado el control sobre la Covid, sin que ello signifique que la Pandemia haya culminado, sin embargo, la disminución de casos nos ha permitido empezar a mover la economía desde el primer trimestre del año 2022; sin el control de la Covid no hubiera sido posible empezar a destinar los pocos recursos que tenemos para generar bienes materiales y de consumo, eso nos ha permitido comenzar a obtener mejores resultados y empezar a transitar, enfatizó.

Aún con grandes insatisfacciones, por no alcanzar los objetivos propuestos, la provincia da signos de recuperación económica, Villa Clara debe terminar el 2022 cumpliendo las ventas netas, se incrementa la productividad y el salario promedio, las empresas empiezan a reducir pérdidas, lo cual tiene que ver con la dinamización en la esfera económica, “y ello nos insertará en el mercado mundial y generar divisas, hemos empezado a mover la economía, hay más rigor en los métodos de análisis de costos y gastos en la producción de bienes y consumo, y eso nos permitirá concentrarnos en resolver un asunto preocupante para nuestro pueblo y los decisores, que es la elevación de los precios”, insistió Colina.

Más adelante, reconoció que la inflación es un problema mundial, pero en Cuba hay más afectaciones por nuestros escasos recursos y los impactos del bloqueo, “pero también tenemos deformaciones de la economía, esta situación la sufrimos cada día en nuestro andar cotidiano, sin embargo, hay que priorizar como algo vital esos análisis económico- financieros en todas las empresas y entidades, tener claro que al establecer los precios no sea la filosofía ganar-ganar, hay que obtener ganancias, pero lograr que los precios sean más justos y que ayuden y defiendan a la población, declaró.

Desde las comunidades, hacer Revolución

Osnay Miguel Colina dedicó también su análisis a las valoraciones de lo que se ha hecho, pero también lo que falta por hacer desde el punto de vista social.

“Se ha trabajado intensamente en las comunidades, sin obtener el impacto que queremos, concentramos los bajos recursos de que disponemos en un pequeño grupo de comunidades y en municipios, y se lograron transformaciones en esos lugares, -con la consiguiente recuperación de los servicios con mayor calidad-, pero falta mucho por hacer, quedan muchas personas, familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Tampoco se ha logrado la transformación social que se aspira, se han empleado más personas en la economía, pero hay que ocuparse, asimismo, de generar más conocimientos, compartir saberes y lograr que los jóvenes a través de un empleo se ganen sus salarios de manera digna y aporten al país y participen en la construcción del futuro de su país. Ello demuestra que hay retos y desafíos en la transformación de las comunidades, que no hemos logrado cumplir, aseveró.

Osnay Miguel Colina recordó que este año recibimos en reiteradas ocasiones la visita de la máxima dirección del país, con el primer secretario del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez al frente, quien asistió a las Asambleas de seguimiento al 8vo Congreso de la organización política en Santa Clara y Villa Clara, además, el territorio acogió en el período las visitas parlamentaria y gubernamental.

Díaz Canel compartió con la población, y con entera libertad escuchó inquietudes y preocupaciones que no se han logrado resolver, y eso sigue indicándonos el camino para trabajar más, expresó Colina.

Más adelante significó que: Tenernos que lograr que en las Asambleas del Poder Popular y en ese necesario control y exigencia a las administraciones, se atiendan con más calidad y efectividad los planteamientos de la población. Porque es cierto que se han resuelto y atendido un 73 % de los planteamientos, pero quedan asuntos que pueden resolverse y que exigen más rigor y más respuesta de todos los decisores, hay que exigirle más al que tiene que resolver esos reclamos, enfatizó.

En el foco rojo, inquietudes de la población

Temas que aquejan el día a día del cubano y la calidad de vida de los villaclareños por problemas objetivos, pero también por problemas subjetivos, fueron abordados en la entrevista a esta emisora por el máximo dirigente político en Villa Clara, entre ellos, el transporte, el abasto de agua y el manejo de los desechos sólidos entre otros.

En ese sentido, Osnay Miguel Colina explicó que para resolver definitivamente o mejorar el problema del abasto de agua en Villa Clara se requiere de sustanciosas inversiones, sin embargo, a veces en los trabajos realizados no hay calidad, se labora en una acometida, y en poco tiempo, se presentan roturas y se generan salideros, de igual manera hay que reconocer que los sistemas de abasto se han mejorado en la medida de lo posible, se les han puesto recursos, se han hecho arreglos, pero hay indisciplinas, personas que hacen acometidas y pinchan las tuberías para abastecerse de agua, entonces lo que se hace por un lado se pierde por esas indisciplinas o por calidad.

En cuanto a la recogida de desechos sólidos, puntualizó que este es un asunto que, si bien requiere de transporte y combustible, también hay problemas subjetivos, organizativos, de incumplimiento de horarios de recogida de la basura, también se precisa de un chequeo más exigente en las zonas comunales, eso afecta mucho a la población y no se ha solucionado, reconoció.

En sus palabras, señaló que otro asunto en el cual no se ha logrado lo que aspiramos y no se ha hecho lo suficiente es el transporte, es cierto que hay afectaciones en la disponibilidad de equipos, por ejemplo, en el parque de ómnibus, las guaguas Dianas están ahí, paradas sin prestar servicios, pues faltan neumáticos, baterías, agregados y eso nos pone en una situación tensa, tanto en el transporte urbano y municipal.

En ese sentido, recordó que durante un período, en Santa Clara funcionaban 72 guaguas, y hoy sólo transitan 13 o 14 ómnibus por la capital provincial, lo cual conlleva a que el transporte público en la ciudad es prácticamente privado, y no público (colectivo) que es más barato y es lo que se aspira, no obstante, insistió que a partir del uso y el incremento de los servicios de guaguas, micros y el transporte de las empresas y entidades a favor de los villaclareños que requieren trasladarse diariamente, este complejo escenario pudiera aliviarse; el servicio del transporte se puede ordenar y poner esos vehículos al servicio de la población, es decir, se pueden buscar paliativos que no son soluciones definitivas, pero sí constituyen una alternativa”.

Producción de alimentos, asunto crucial

Un punto central de la agenda del diálogo con el primer secretario del Partido fue el relacionado con las enormes insatisfacciones aún existentes con la producción de alimentos, la comercialización de estos productos y sus altos precios.

Sobre el controvertido tema, señaló que Villa Clara “desde noviembre del pasado año ha logrado estabilizar la entrega de 30 libras per cápita de viandas y vegetales, pero no se ha cumplido el programa de 5 kilogramos de proteínas, solo estamos en 0,3 kilogramos, no se cumplen las contrataciones, porque si se cumpliera lo contratado, hubiera mejor abastecimiento en los mercados agropecuarios estatales. A la agricultura en Villa Clara solo se le entregó en el año el 56 % del combustible que requiere ese organismo, y por supuesto, la tracción animal no sustituye lo que hace un tractor moderno, no es la misma productividad. Ante la falta de paquetes tecnológicos y de fertilizantes, hemos sembrado más áreas para lograr los mismos volúmenes de producción del año anterior, eso requiere más tiempo, más semillas, más hombres y se multiplica el empleo de la fuerza de trabajo, todo lo cual eleva el costo, precisó.

Más adelante opinó que otro problema latente es que “el productor tiene que dedicarse a la tierra, él no puede vender de manera directa sus productos, si logramos que sus familiares, la cooperativa, o Acopio vendan las producciones, disminuirán los intermediarios, y los precios pudieran estar más baratos, pero la red de comercio que tenemos no capta todas las producciones, entonces el campesino, por supuesto, antes de perder el fruto de su trabajo, le vende sus producciones al que vaya a comprarlas, explicó.

Más adelante Colina citó ejemplos positivos: Cuando vienen al Mercado los campesinos del Movimiento de los 90 por 90 de Camajuaní, la gente es feliz, porque ellos venden directamente a más bajo precio, ellos son los dueños de la producción, ellos protegen al pueblo. Hay gente valiosa en nuestros campos, no solo los del Movimiento de los 90, también hay otros ejemplos favorables, con buenos resultados, gente anónima trabajando sin descanso en los campos, pero no es suficiente para satisfacer las necesidades y demandas de la población. Creo que la agricultura en Villa Clara viene dando pasos positivos, creo que, de garantizarse más los aprovisionamientos y el combustible, se podrá empezar a cambiar en el 2023 el rostro de la agricultura, concluyó.

Políticas demográficas y dinámica poblacional sobre el tapete

Entre otros datos, el primer secretario del Partido en Villa Clara dijo que Villa Clara tiene más del 26 % de su población mayor de 60 años. Más de 188 mil habitantes de este territorio tienen más de seis décadas de edad, y mayoritariamente nuestra población supera los 45 años, vivimos más, pero hay que vivir con calidad, y para lograrlo, entre tantas prioridades y acciones, hay que desarrollar el Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, pero hay que pensar además, en las comunidades y municipios en cómo acercar los servicios a la población, para que los adultos mayores tengan acceso más fácil a esos servicios incluso, con la tensa situación del transporte.

En cuanto a las nuevas generaciones hay pasos de avances hemos atendido también con la Dirección de Trabajo, Educación, Educación Superior, los trabajadores sociales, en el empeño de rescatar experiencias de la Batalla de Ideas, encauzada por el Comandante en Jefe Fidel Castro; hemos trazado estrategias para trabajar más con los jóvenes, con aquellos que abandonaron la red escolar o no continuaron estudios para lograr su reincorporación, hay que hacer aulas-talleres, preparar a esos jóvenes, y que sean útiles a la sociedad, si no atendemos a los jóvenes ¿Cuál será el futuro de Villa Clara? se preguntó.

Puntualizó que en ese empeño se han hecho acciones en el 2022, pero es insuficiente. Más adelante señaló que incluso con los jóvenes que han decidido emigrar, hay que mantener relaciones, un diálogo, si algunos quieren poner sus conocimientos aprendidos en su tierra a favor de su país, y desean hacer convenios de colaboración con la provincia, y aportar a Cuba, hay que hacerlo y actuar de manera inteligente, porque eso va en beneficio de todos, hay que promover la inversión extranjera para el desarrollo, enfatizó.

Un año difícil y programas que no se detuvieron

Villa Clara avanzó en el 2022 en la implementación del Sistema de Gestión de Gobierno basado en ciencia, la comunidad científica resultó de las más destacadas del país, con la aplicación de importantes resultados en la economía y la sociedad, la actividad cultural no cesó, y los escritores, artistas y creadores formaron parte de la vanguardia en la defensa de nuestra identidad nacional.

La Salud consolidó sus servicios y sus investigaciones científicas e innovaciones en medio de un escenario marcado por la falta de medicamentos y otros recursos esenciales, la tasa de mortalidad infantil llegó a 7 por cada mil niños nacidos vivos, un indicador desfavorable que no cumplió los pronósticos del año, y continuó el empeño por fortalecer desde las comunidades el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia.

El Programa de la Vivienda no obtuvo los resultados esperados, pero al cierre del año se entregan inmuebles, e incluso, hay varias obras en ejecución que deben culminarse en el 2023 si se cuenta con más recursos.

Un foco rojo del año fue la situación electroenergética, con meses marcados por los apagones, un asunto que debe ir en camino de su solución definitiva.

“Ya se constatan los impactos de lo que se ha hecho en el sector durante el año, además de apreciar los efectos de la gira de nuestro primer secretario y Presidente. Si esta situación electroenergética se logra estabilizar como pensamos y podemos contar con más combustible, entonces podemos ocuparnos de consolidar los sistemas productivos de los municipios, no sólo para la producción de materiales de la construcción, y de alimentos, sino de todos los sistemas productivos para incrementar ofertas de calidad y bienes materiales y de consumo, esa estabilidad podrá regular los precios y estaremos más satisfechos. Eso es lo que promoverá el desarrollo”, sentenció.

Innovar para el desarrollo

Osnay Miguel Colina enfatizó en la idea de que hoy más que nunca hay que invertir para el desarrollo. Hay que promover la inversión para el desarrollo, no es posible que una empresa logre utilidades y que solo se inviertan esas ganancias en la redistribución del salario de los trabajadores, ese dinero debe invertirse también en mejorar las tecnologías, favorecer procesos tecnológicos y de innovación, mejorar condiciones laborales, cerrar ciclos productivos, y que eso nos lleve a incrementar la producción actual, y diversificar renglones exportables, que sirva, de igual manera, para priorizar la política de la vivienda para los trabajadores de esas mismas entidades.

En ese sentido apuntó esa inversión para el desarrollo es lo que posibilitará que esa empresa esté consolidada en el mercado internacional, que se haya diversificado, crezca tecnológica y socialmente, que tenga también relaciones sociales que favorezcan la mejoría de las comunidades y de la vida de sus trabajadores, y que mire al desarrollo, asimismo, articularse con otros actores económicos y que el sector estatal y no estatal crezcan en los municipios, si logramos crecer en producción y ventas, podremos aportar al presupuesto de la nación para que, desde el municipio y la provincia hagamos Cuba, señaló.

Mensaje de alegría y esperanzas

Finalmente, el máximo dirigente político de Villa Clara envió un mensaje a nuestro pueblo.

“Estamos en una provincia con muchas posibilidades, donde cada uno de sus hijos, con empeño y compromisos podamos tener un 2023 mejor. Tenemos presente a Fidel, que nos calificó a los villaclareños como “vencedores de dificultades y obstáculos”. En este territorio él también dijo que había que hacerle un monumento al pueblo. Si tenemos en cuenta estas ideas, y aplicamos realmente el concepto de resistencia creativa, que no es una consigna y sí un arma para continuar adelante, tenemos que razonar cada problema, buscar sus causas, buscar alternativas de solución, si nos apoyamos en la participación activa del pueblo, de los que saben más de cada tema, podremos construir un futuro mejor. Debemos regalarnos un 2023 a la altura de estos desafíos, de los retos que vive la Patria, seguir a pesar de los difícil que puede ser el camino, con fe en la victoria aportando a la obra de la Revolución, no sólo es una exhortación y compromiso, es el camino posible para que, junto a la felicidad que deseamos a nuestro pueblo en este 64 aniversario de la Revolución, colmemos el año 65 de la Revolución de alegrías y esperanzas”.