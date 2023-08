Villa Clara brilla en la producción de tabaco tapado (+Audio)

El actual director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella Antonio Subí Pérez es un entusiasta impulsor de los resultados obtenidos.

Periodista: Subí, hay un salto indudable en la producción de tapado en la provincia. ¿A que lo atribuyes?

Subí: Como usted dice los tabacaleros de Villa Clara han tomado con gran responsabilidad la producción de tabaco tapado y la obtención de capas para el torcido de exportación. La provincia cerró la última campaña con el 38,9 por ciento de capas de exportación, cuando el 17 por ciento ya se considera favorable. Los productores han ido creando un grupo de condiciones que han permitido el crecimiento en un corto tiempo. La empresa apenas tres años atrás producía alrededor de 9 mil manojos en una campaña y hemos estabilizado unos 40 mil 600 manojos, o sea un crecimiento favorable que ha permitido organizar y poder restablecer en el torcido un grupo de tipos de clase de capas de exportación que no teníamos hasta entonces.

Periodista: Recuerdo que entrevisté al asesor pinareño cuando comenzó a sembrarse tabaco tapado aquí. Hoy Villa Clara pudiera asesorar a otras provincias.

Subí: Sí, la verdad es que hay un grupo de productores tabacaleros en Villa Clara que a partir de la integración entre el Instituto de Investigaciones del Tabaco, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, la Empresa Tabacalera y otras entidades de la región central han hecho posible estos resultados. Y sí, no tengo dudas de que ya hoy tenemos productores de tapado en condiciones de asesorar y llevar sus experiencias a otras regiones del país, incluyendo Pinar del Río.

Periodista: ¿Con cuántos productores de tabaco tapado cuenta hoy Villa Clara?

Subí: Actualmente, cerrando la contratación de la campaña 2023-2024, llegamos a 82 productores de 47 que tuvimos en la campaña anterior.

Periodista: Subí, indiscutiblemente en el tabaco tapado la provincia brilla, pero en la tecnología “sol en palo” que asegura la tripa ha retrocedido. ¿A qué se debe?

Subí: Debo decirte que no es en Villa Clara solamente, en todo el país ha tenido un decrecimiento a partir de no haberse podido asegurar durante todos estos años los recursos que necesita. Este año se ven mejores condiciones. Nuestros almacenes que anteriormente estaban administrados por la dirección de Suministros regresaron y los insumos serán entregados por la Empresa Tabacalera, y ya hoy tenemos todo el fertilizante en manos de los productores para asumir la producción de posturas en los semilleros tradicionales y en los túneles tecnificados. También tenemos en la provincia todo el fertilizante de la primera fórmula para hacerlo llegar a cada productor.

Periodista: Producir tabaco en la práctica significa también producir comida porque no he visto un gran productor de tabaco que no sea al mismo tiempo gran productor de alimentos.

Subí: Sí, hay una fortaleza indiscutible en los productores tabacaleros que es poder usar sus residuos de fertilizantes en el suelo que utilizan en la siembra de otros cultivos. Tampoco vamos a negar que el veguero usa algunos de estos recursos en los cultivos varios que también necesita para atender los trabajadores que apoyan la producción tabacalera.

Periodista: Estamos hablando de decenas de hectáreas de yuca, plátano, boniato, hasta módulos pecuarios tienen algunos tapaderos.

Subí: Es así, tenemos productores de tapado que ya superan las cinco hectáreas de plátano con variedades extraídas de la biofábrica y siembran además mucha yuca y maíz, que sirven para la alimentación humana y animal. Siempre vamos a apoyar desde la Empresa Tabacalera de Villa Clara ese propósito porque el país necesita el tabaco para exportar y necesita alimentos para el pueblo.

Periodista: Finalmente, en materia económica La Estrella fue una empresa con pérdidas durante muchos años. ¿Se pudiera decir que es un problema resuelto?

Subí: En los últimos años hemos trabajado fuerte este aspecto porque una empresa con pérdidas no puede avanzar. Te puedo decir que teniendo en cuenta la situación de los principales indicadores que miden la eficiencia en los primeros siete meses del año, podemos a aspirar a cerrar el 2023 con resultados favorables en la empresa.