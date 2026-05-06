Villa Clara: Avanza campaña de vacunación antipoliomielítica

La cifra se reportó en los primeros ocho días de iniciada la primera etapa de la 65 campaña de vacunación contra la poliomielitis, proceder que inició Cuba el pasado 27 de abril y hasta el 2 de mayo.

Así expresó la licenciada Yusimy Pedraza Sánchez, especialista en Epidemiología y quien lidera el programa de inmunización a esta instancia.

La segunda etapa se realizará del 15 al 20 de junio, periodo en que le administrarán la segunda dosis a los pequeñines y reactivarán a 7 000 de 9 años de edad.

Cada etapa tiene semana de recuperación, declaró Yusimy Pedraza, para los niños que no pudieron asistir por determinados padecimientos.

Con este proceder la provincia protegerá a unos 20 000 niños de esa enfermedad viral que puede afectar la médula espinal y provocar trastornos como la parálisis.

La población con con poco más de 65 años en Cuba está protegida contra la poliomielitis.