Universidad central villaclareña reconoce a trabajadores destacados

Fue un acto diferente y con excelente cultura del detalle, caracterizado por la gentileza, el acercamiento y la complicidad entre su conductora, los oradores, el talento artístico y un auditorio agradecido que aplaudió cada entrega.

Por sus múltiples funciones

Y excelentes trayectorias

Ya son parte de la historia

De inolvidables rincones

Sus enseñanzas y acciones

Reflejan la honestidad

Su entrega y sinceridad

Y sus ejemplos constantes,

Hacen de ustedes, un baluarte

De nuestra Universidad.

El centro académico más importante de la región central del país, ha cumplido el anhelo del Che de romper los muros de la enseñanza, se ha hecho de pueblo, se ha vuelto canción, cultura, luz… se hizo árbol. Se pintó de negro, de blanco, de mulato, no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores y trabajadores; se pintó de obrero y de campesino, se pintó de pueblo, porque esta Universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo, quedó sin puertas, y se pinta con todos los colores que le parezca.

En sus palabras centrales la Dr.C. Osana Moleiro Pérez, rectora de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, hizo mención a todas las áreas administrativas y su importante desempeño en la vitalidad de los servicios universitarios y destacó que: «Hombres y mujeres como ustedes, dedicados a la universidad, casi en el anonimato merecen el reconocimiento de toda la comunidad un universitaria».

Especial momento fue escuchar las palabras de la estudiante Steffie Gabriela Jean Gilles, presidenta del Consejo de Nacionalidades.

«Quiero empezar felicitando a todos aquí presentes en este evento, y aprovechando del día de hoy para agradecerles a todos por la tarea incomparable que cada uno está cumpliendo en la universidad, ya que es la contribución y la dedicación de ustedes que da vida a esta universidad.

» Quiero decirles que lo que hace cada uno de ustedes es enorme, puede que ustedes no se dan cuenta de lo impactante que es su trabajo para nosotros los estudiantes de otras nacionalidades, pero nosotros sí y estamos muy agradecido con ustedes porque nosotros consideramos que este trabajo no tiene precio, y solo puede ser compensado con amor, ya que ustedes le ponen todo su corazón en el trabajo que hacen.

» Porque si no fuera por amor, ustedes no se encontrarían aquí los domingos, los días de vacaciones y hasta los días feriados, cuando ustedes deberían estar con sus familias, y sin embargo siempre están aquí, disponibles y dispuestos a trabajar.

» Yo personalmente quiero agradecer a la Revolución Cubana por enseñarle a ustedes en convertir su labor en un gesto humanitario.

» Nosotros queremos agradecerle especialmente al rectorado de la universidad y a la oficina de Relaciones Internacionales que nunca se cansa de nosotros, que siempre está aquí para escucharnos, dispuesta a resolver nuestros problemas de la vida cotidiana.

» Gracias a los trabajadores del comedor que nos alimentan cada día, sin faltar ninguna, tanto en fin de año como en el año nuevo.

» Queremos agradecer a los trabajadores de limpieza que nos permite respirar un buen aire en esta ciudad universitaria, que dan una imagen diferente a la universidad desde la puerta de entrada hasta la última puerta de salida.

» Gracias al personal de guardia, y a las carpeteras que siempre está pendiente de nosotros. Gracias a las tías de la beca que forman una segunda familia para nosotros, que están con nosotros todos los días, sin excepción incluso en el tiempo de la pandemia, arriesgando sus vidas, para venir aquí todos los días a cuidarnos.

» Gracias a mami Yolanda que representa una segunda madre para cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes que no mencioné pero sé que están haciendo un trabajo muy importante, que siempre están aquí para mantener la vida en la universidad aún cuando no haya escuela, y que nos hace sentir como si fuera en nuestra casa. En nombre de todos los estudiantes de otras nacionalidades, les digo infinitamente gracias».

Un guión hecho para emocionar

«Me despierto cada mañana y veo esa flor, con el rocío en sus pétalos y la forma en que se despliega, y me hace feliz. Veo esos césped siempre verdes, limpios y a veces no imagino cuantos hay detrás de ello, paso por nuestro comedor y es imposible no pensar en Betty, en su grito de: "el doble" y en los muchos que hacen posible nuestra alimentación; y es que cada pasillo, cada aula, cada facultad, cada edificio, cada rincón atesora las horas de entrega y sacrificio de esos que muchas veces no vemos pero que están, a esos miles de trabajadores muchas gracias. En 70 años de existencia hay nombres imprescindibles, rostros que envejecen entre pasillos, figuras que desde el anonimato hacen posible que todo marche dando la hora, poniendo sonrisas».

Gracias por su inspiración, nobleza y dedicación, por su compañerismo, amistad y todos estos años de labor desempeñada. Gracias por su invaluable compromiso, las palabras se quedarán cortas si he de elogiarles por todo lo que han hecho por la universidad se trata.

Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan muchos días y son muy buenos, hay quienes luchan por años y son mejores, pero están los que luchan toda la vida, esos que hoy están sentados en estas butacas, esos son los imprescindibles. A ustedes nuestros imprescindibles, ¡muchas felicidades!

El regalo en décimas de Lisvany Martin, segundo año de periodismo

¿Este campus? El más bello,

y su gente, la mejor.

En este verde esplendor

encontramos nuestro sello.

Cada sitio es un destello

que nos une y nos alienta.

Hoy mi casa está contenta,

hoy mi casa está preciosa

porque en la nuestra y gloriosa

ya vamos rumbo al setenta.

Compromiso en la docencia,

resultado en la extensión,

admirable proyección

siempre en busca de eficiencia.

Gran desarrollo en la ciencia

como el Che nos pediría,

y el rigor de Economía

para encontrar soluciones;

muchas gracias, direcciones,

gracias por tanta valía.

Comunican con pasión,

aseguran los servicios,

y su empeño y sacrificio

pone en alto su misión.

El rectorado en acción

a chequear cada proceso:

un evento, un nuevo ingreso,

un despacho necesario,

y hoy aplaudo este escenario

porque aquí no hay retroceso.

El de hoy es el primero de los actos y claustros que se desarrollarán como parte del homenaje a nuestros trabajadores en el aniversario 70 de la innovadora, plural y nuestra Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.