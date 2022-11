Universidad Central villaclareña: 70 años fieles a su espíritu fundador (+Video)

Desde el histórico teatro de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, la emisión estuvo dedicada a la conmemoración del aniversario 70 de la institución, a celebrarse el próximo 30 de noviembre.

Participaron la rectora, Dra. C. Osana Molerio Pérez, el vicerrector primero, Dr. C. Luis Antonio Barranco Olivera, la vicerrectora de Formación de Pregrado, Dra. C. Neibys Casdelo Gutiérrez, y la estudiante Leidi Laura Jiménez Cárdenas, vicepresidenta de la Federación Estudiantil Universitaria.

Estuvieron presentes como invitados, Osnay Miguel Colina, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Villa Clara, Alberto López Díaz, gobernador de la provincia, además de otras autoridades del territorio, doctores Honoris Causa, profesores y estudiantes de la casa de altos estudios.

Dra. C. Osana Molerio Pérez, destacó la amplitud de la oferta educativa con más de 52 carreras, 42 programas de maestrías, 20 cursos de ciclo corto, 4 de posgrado y 22 de formación doctoral.

«En total, hablamos de la formación de más de 11 mil estudiantes en diferentes modalidades de estudio», agregó.

A su vez destacó algunos de los principales logros de la institución en los últimos años; la declaración de Monumento Nacional (2008), la Condición de Universidad de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional (2016), el Premio del Barrio en reconocimiento al impacto social de la institución (2018) y la entrega de la Orden Carlos J. Finlay (2018), figuran entre ellos.

Junto a la formación de profesionales de alto nivel, el quehacer científico ha colocado a la casa de altos estudios villaclareña a la vanguardia de la educación superior cubana. Un elemento que a decir de Luis Antonio Barranco Olivera, vicerrector primero, tiene su génesis en las visitas del Comandante Fidel Castro a la institución.

«14 líneas de investigación de prioridad tenemos en la UCLV, todas ellas gracias a una política integrada de ciencia, tecnología, investigación y posgrado», agregó. Por su parte, Molerio Pérez aprovechó la ocasión para agradecer la guía del Ministerio de Educación Superior y el acompañamiento, junto a las autoridades de la provincia, en todos los procesos, y felicitar a profesores, estudiantes y trabajadores con motivo del aniversario 70. «Tenemos previsto la celebración del claustro universitario el día 30 de noviembre, en el que entregaremos el título de Doctor Honoris Causa a una personalidad que nos reservamos», explicó, la rectora del centro educativo. En apretada síntesis, la Mesa Redonda de esta jornada, realizó un recorrido por 70 años de historia de una universidad que continúa "orgullosa de su pasado, comprometida con el presente y abierta hacia el futuro".