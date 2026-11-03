Inició etapa de docencia presencial para alumnos de años terminales en Universidad Central

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas acogió este lunes a los alumnos de cuarto y quinto años de las más de 50 carreras de la casa de altos estudios villaclareña, quienes iniciaron su etapa de docencia presencial, la cual se extenderá durante cuatro semanas hasta el 27 de noviembre.

Así lo dio a conocer en entrevista para nuestra emisora el rector de esa institución académica, Doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, quien significó que durante esta etapa los alumnos podrán estar cara a cara con sus profesores, para sistematizar conocimientos, además de realizar otras actividades extracurriculares de extensión universitaria, lo cual les permitirá protagonizar toda la vida estudiantil en el campus.

El máximo dirigente de la Universidad más multidisciplinaria del país llamó a aprovechar esta etapa presencial, una oportunidad -dijo- para que los estudiantes que están en carreras terminales, puedan puntualizar detalles sobre los exámenes pendientes y la preparación de sus Trabajos de Diploma con el objetivo de graduarse como profesionales de la región central.

Significó que, a pesar de las serias limitaciones que enfrenta el país a causa del bloqueo, y que impactan en esta casa de altos estudios, como la falta de fluido eléctrico, el transporte, los problemas alimentarios y dificultades con el abasto de agua, el claustro, trabajadores y familiares, han trabajado intensamente con el respaldo del Partido y el Gobierno, para cumplir los objetivos propuestos durante estas semanas en las aulas y otros sitios.

Previamente, estudiantes de primer año pasaron esta etapa de presencialidad, y en enero lo harán los de segundo y tercer años, mientras que en el resto del semestre continuarán sus estudios con la modalidad virtual.