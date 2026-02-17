Universidad Central aplica medidas y alternativas ante la situación actual del país (+Audio)

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) reajusta su labor, a partir de las indicaciones del Ministerio de Educación Superior, con la aplicación de medidas ante el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y el desabastecimiento de combustible.

«No dejaremos de cumplir nuestra misión fundamental para formar a las nuevas generaciones de profesionales», expresó el Dr. C. Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la casa de altos estudios en el centro de Cuba.

«Todas nuestras actividades docentes pasan a la semipresencialidad, que se trabajan en todos los colectivos, en el gráfico docente de nuestra universidad los alumnos están en etapas diferentes, unos en clases del segundo semestre, otros en exámenes extraordinarios y mundiales, y otros en sus prácticas, por tanto hay que replantear todo el curso», señaló el directivo.

Los estudiantes de la institución villaclareña procedentes de sus tres sedes ya partieron a sus lugares de origen.

«Ya dimos el pase masivo a todos los estudiantes, no hay alumnos de pregrado en sus tres sedes, sólo continúan los alumnos de otras naciones, quienes reciben toda la atención necesaria«, aclaró Barranco Olivera.

En sus territorios, los jóvenes se vincularán a los centros universitarios municipales (CUM), incluso los alumnos villaclareños que cursan estudios en la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), todos a disposición de los gobiernos para tareas de impacto imprescindibles y continuar sus estudios.

«Los estudiantes recibirán la información de cómo se desempeñarán en el segundo semestre, pues estarán en actividades de impacto, sean de sus carreras u otras imprescindibles para cada territorio», aclaró la autoridad universitaria.

En estos momentos se toman decisiones estratégicas para encaminar otros procesos necesarios inherentes a la casa de altos estudios villaclareña.

«Estamos reorganizando el resto de los procesos de la universidad, dígase posgrado, investigación, extensión universitaria, etc , también evaluamos cómo se organizará la actividad juvenil y estudiantil y sus organizaciones en los municipios», insistió.

La Universidad Central no se detiene ante las contingencias y medidas del país y hoy desarrolla un plan para el uso de fuentes renovables de energía.

«Estamos buscando alternativas de crear en la UCLV instalaciones propias de energía fotovoltaica para no detener procesos como las exportaciones, hemos activado un puesto de mando, la guardia obrero estudiantil con profesores y alumnos que viven cerca de la Universidad», dijo el Doctor Barranco Olivera.

La dirección de la Universidad ofrecerá otras informaciones pertinentes a estudiantes que están en prácticas o que realizan sus exámenes mundiales, de tercera convocatoria.

Hay garantía salarial para los trabajadores, muchos de ellos pasarán al teletrabajo o a otras alternativas laborales, informó el rector en sus declaraciones a la radio.