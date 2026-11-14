Universidad Central acogerá edición 14 de Modelo de Naciones Unidas Orbis

El evento cuenta con la participación de 60 estudiantes de distintos países que debatirán en sesiones de trabajo sobre la cultura de paz.

Lianet Guzmán, secretaria general del Modelo, explicó que el encuentro reproducirá los procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas mediante el funcionamiento de comisiones como Derechos Humanos y la Asamblea General, con el propósito de fortalecer las habilidades de argumentación, negociación y diplomacia de los participantes.

En esta edición el tema principal será «Por una cultura de paz», mientras que Brasil asumirá la condición de país invitado de honor.

Como parte del programa, los delegados sostendrán un intercambio con mujeres productoras de Villa Clara beneficiadas por el proyecto Abastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana, en correspondencia con el Año Internacional de la Agricultora proclamado por la ONU.

El diálogo permitirá acercar a los universitarios a experiencias productivas del territorio y examinar asuntos relacionados con la seguridad alimentaria, la participación femenina y el desarrollo sostenible desde una perspectiva local.

«La nueva temporada combinará el estudio de los mecanismos de la diplomacia multilateral con el análisis de problemáticas sociales y productivas, en un ejercicio que promueve la participación universitaria y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo», explicó Guzmán.