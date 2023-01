Una mujer llamada Malú (+Fotos)

“Estoy muy contenta al ser elegida delegada del Poder Popular, y para mí es un hecho relevante por la acogida que me dieron mis electores en el lugar donde resido, y por los demás delegados en la propia Sesión de Constitución de ese Órgano de Gobierno, al poder demostrar que todas las personas tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestras preferencias sexuales” enfatizó.

“Las chicas trans hemos sido durante años discriminadas y desvalorizadas, sin embargo gracias a la aprobación del nuevo Código de las Familias ahora estamos incluidas y se protegen nuestros derechos, y el de todas las personas y los diversos tipos de familias” acotó.

Malú sobresale en cualquier escenario por su carácter amigable, la elegancia al vestir, su pelo largo y sobre todo por la capacidad de desempeñar cualquier tarea que le sea propuesta, de ahí que su labor como activista de salud es encomiable.

Es la Coordinadora Municipal de la Red TransCuba en Placetas y a la vez, asume este cargo a nivel Regional en las provincias centrales, en estrecho vínculo con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), un espacio de inclusión y transformación social.

En entrevista sostenida con este medio de prensa Malú hizo hincapié en el trabajo que realiza a favor del fomento de espacios de acompañamiento, atención, consejería y apoyo a las personas trans, sus parejas y familiares; así como en la promoción de salud y en especial en la prevención de los problemas de salud sexual, con énfasis en las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

A Malú la acompaña el recuerdo permanente de su mamá, quien fue de las primeras que en Placetas fundó los Encuentros de Madres contra la Homofobia y la Transfobia, por ello en las redes sociales incorpora el nombre de Rosa a su perfil de Facebook, donde es activa defensora de los derechos de las personas trans y de las conquistas que en materia de derechos sexuales exhibe nuestro país.

Como parte de su labor tuvo la oportunidad de asistir en el año 2022 a dos eventos internacionales como representante de la red TransCuba, el primero de ellos en la ciudad de México, donde sesionó el “Encuentro de Salud Integral” en el mes de agosto, que reunió a personas trans de varios países para intercambiar vivencias, logros, metas y exponer de forma priorizada el objetivo de la prevención del VIH.

En diciembre Malú estuvo en Uruguay, para participar en el Cuarto Encuentro LesbiTransInter Feminista, donde se expusieron las novedades aprobadas en el nuevo Código de las Familias, resaltando que reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley, el disfrute de los derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por cualquier condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

“Gracias a la Revolución, a mi red TransCuba, al CENESEX y a la Dr. C. Mariela Castro Espín he podido estar en esos espacios y levantar mi voz a favor de nuestro Código de las Familias, que además establece el matrimonio igualitario, un reclamo de muchos años de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba, como derecho que nos permite elegir con quien queremos casarnos”, argumentó.

Por último Malú nos revela que ha sido propuesta como precandidata a Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que conoció estando en Uruguay por una llamada que le hizo la Dra. C. Mariela Castro Espín.

“Para mi representa un orgullo muy grande, ya que el sólo hecho de ser propuesta por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en los niveles municipal, provincial y nacional me llena de satisfacción, independientemente de que pueda o no ser elegida, porque pensaron en mí y me tuvieron en cuenta, y una mujer trans en el Parlamento es un avance muy grande” concluyó.