Villaclareños al lado de Raúl y la Revolución (+Audio)

Con la convicción de que Raúl es Raúl, el líder indiscutible de esta Revolución, los trabajadores de la Empresa Provincial de Servicios Técnicos Arquitectos de la Comunidad en Villa Clara reafirmaron su lealtad al General de Ejército, y suscribieron la declaración del gobierno cubano en contra de la burda acusación de Estados Unidos hacia uno de los paradigmas de nuestras luchas por la definitiva independencia de Cuba.

«Le acompañamos con el pie en el estribo, enfrentando desafíos y convirtiendo el revés en victoria. El bloqueo no ha cejado a los dignos hombres de nuestro ejército de arquitectos y profesionales», dijeron los allí reunidos en un encuentro que contó con hombres y mujeres de la comunidad en el centro de Santa Clara, dirigentes de la Asamblea Municipal del Poder Popular, del Consejo Popular, combatientes, niños y jóvenes, así como Marta Anido, hija ilustre de Santa Clara.

El encuentro contó con hombres y mujeres de la comunidad, niños y jóvenes, en el centro de Santa Clara. Fotos de la autora.

Durante la actividad, donde se expusieron obras de artistas de la plástica dedicadas al centenario de Fidel, Mamna Pérez Vallejo, directora de la entidad, habló en nombre de su colectivo con una declaración de lealtad a los principios.

«Podemos afirmar a nuestro querido Raúl, que este pueblo no se rinde, no se doblega ni se vende, que usted no está solo, tiene una Cuba que no negocia su dignidad. Podrán bloquearnos, pero no pueden borrar la historia, la certeza de que continuamos de pie, y a pesar de la falta de combustible, no nos apagan, seguimos irradiando luz e iluminando el camino de la esperanza», expresa el documento.

Y añade: «La dignidad no se implora, se ejerce. No se mendiga, se defiende. No se negocia, se vive. Y mientras haya un cubano digno, habrá Patria».

Voces de pueblo, desde los niños hasta los que peinan canas se alzaron en contra de esta nueva infamia del gobierno norteamericano, una reafirmación que suscribieron también los trabajadores de la empresa villaclareña.