Trabajadores de Encrucijada protagonizan desfile por el Primero de Mayo (+Audio)

En el municipio de Encrucijada, los trabajadores protagonizaron el desfile por el Primero de Mayo bajo el lema “La patria se defiende”, en una jornada que demostró unidad, compromiso y respaldo al proceso revolucionario.

Desde horas tempranas, la cabecera municipal se llenó de iniciativas y entusiasmo. Participaron colectivos laborales, estudiantes y las organizaciones de masas, reafirmando su disposición a defender las conquistas sociales pese al complejo escenario económico.

«Martí nos dio la palabra, Fidel nos dio la razón, y en cada generación la libertad se consagra. El futuro que nos labra con la fuerza que sorprende, y el amor que nos comprende como llama que no muere. Porque el pueblo aquí no miente y la Patria se defiende», expresaron los presentes durante la actividad.

En el marco de la celebración, se reconoció a los colectivos más destacados. Entre los sindicatos pequeños, el primer lugar fue para el sindicato de la construcción. En la categoría de sindicatos grandes, el reconocimiento fue compartido por los sectores de la educación y el agropecuario.

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores en Encrucijada ratificó una vez más la voluntad del pueblo de mantenerse unido en la defensa de sus principios y continuar construyendo su proyecto social.