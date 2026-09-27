Todo listo en Villa Clara para celebración por el Día del Adulto Mayor (+Audio)

Villa Clara se prepara para celebrar, el próximo primero de octubre, el acto central en nuestro país por el Día Mundial del Adulto Mayor, esta vez bajo la premisa “Celebrando la vida, honrando la experiencia”.

Será una verdadera fiesta con disímiles opciones recreativas culturales y deportivas, en el céntrico Parque Vidal de Santa Clara, ocasión propicia para que nuestras abuelas y abuelos muestren su optimismo, sus posibilidades y su amor.

La Doctora Marta Monzón Quintero, jefa del Departamento del Adulto Mayor de la Dirección General de Salud en Villa Clara consideró que «el acto es la cumbre de una gran jornada, estamos trabajando hace meses, donde se han sumado varios organismos como Cultura, Salud, Educación, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), hemos organizado un plan de actividades para llegar a barrios, comunidades e instituciones nuestras, este primero de octubre será un día especial, tendremos actividades recreativas, presentaciones culturales, haremos reconocimientos a organismos, mientras que los abuelos realizarán tablas gimnásticas, presentaciones de Tai chi, entre otras opciones que todos podremos disfrutar junto a ellos».

Esta es la provincia más envejecida del país, lo cual entraña grandes retos, desafíos y compromisos, de ahí que la especialista afirma que «Villa Clara se reafirma como la capital del envejecimiento en Cuba con un 29, 1 porciento de su población con más de 60 años o más, hemos trabajado con muchos organismos a favor de este programa, lo cual ya tiene impactos relevantes».

Hay cifras reveladoras y avances de este territorio, que hablan de la implementación del programa del adulto mayor. La Doctora Monzón puntualizó que este es el territorio con más centenarios (146 centenarios) y más de 11 mil nonagenarios dentro de los 193 mil adultos mayores que habitan la geografía villaclareña, lo cual implica que un tercio de la población de Villa Clara es adulta mayor, con personas de más de seis décadas de vida.

Añadió que «en el indicador de incorporación a círculos de abuelos y grupos de orientación hemos alcanzado más del 48 porciento al cierre del primer semestre, también en el tema de la mortalidad del grupo de 60 a 74 años la provincia se enmarca en el propósito del país, asimismo, ya tenemos servicios de geriatría en todos los hospitales de la red hospitalaria de la provincia, con lo cual cerramos esta idea que contribuye al tercer nivel de atención del programa, es decir, llegar a la comunidad, con círculos de abuelos y hogares de ancianos y a nivel hospitalario para garantizar la atención a los que demanden ingresos».

Existen cifras que deben tenerse en cuenta, por ejemplo, en esta provincia 38 mil adultos mayores viven solos, lo cual constituye una alerta y lección de vida de que «todos somos responsables de la atención a las personas que necesitan de una mano tendida, en medio de un contexto muy difícil para el país», agregó la experta.

Y suscribió más adelante: «Tenemos un gran desafío, este es un programa integral donde todos debemos participar para que ese sector vulnerable sufra menos los graves impactos de los problemas económicos y sociales que hoy nos agobian».

Significó otros resultados que reafirman el trabajo de salud y de otras instituciones en la atención a las abuelas y abuelos.

«Por la parte de salud cada adulto mayor tiene garantizada la asistencia de salud, por un equipo básico y un policlínico, también los remitimos a equipos disciplinarios o geriatras, aún tenemos disponibilidad en casas de abuelos, pues allí, además de que aseguramos la alimentación, garantizamos otros servicios de atención, y en las comunidades debemos insistir en algo: todos debemos atenderlos, cada una de estas personas tiene una historia, dejó sus huellas, algunos viven solos, lejos de sus familias, y no pueden quedar abandonados, hay que aplicar la solidaridad, la sensibilidad con ellos», enfatizó Marta Monzón.

Finalmente dejó un mensaje a esas personas que hoy peinan canas y que dejaron huellas en sus vidas.

«Lo primero que quiero es darle las gracias por habernos amado y enseñado, que mantengan ese espíritu, que no se entristezcan, que sepan que son muy importantes y encuentren motivaciones para seguir adelante en esta etapa de sus vidas, que contribuyan a la alegría de la familia para que Villa Clara siga siendo la capital del envejecimiento en Cuba», concluyó.