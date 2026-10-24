Tania Delgado Alceo: «cada día me acuesto y me despierto con el deseo de ayudar a mi gente» (+Audio)

Tania Delgado Alceo es secretaria del Consejo de la Administración de Santa Clara y delegada de la circunscripción 65 del Consejo Popular Hospital-Chamberí en la capital de Villa Clara.

A punto de celebrar los 50 años del sistema de los órganos del Poder Popular en nuestro país, (el próximo 31 de octubre), esta mujer ha encontrado el sentido de su vida: ayudar a las personas, a pesar de los momentos tan duros que vivimos y que impactan también en nuestra vida personal, familiar y laboral.

«He crecido como ser humano, he enfrentado tareas que parecían imposibles, que nunca pensé que iba a enfrentarlas, pero este esfuerzo me ha hecho sentir bien, es un orgullo representar a mi comunidad y ayudar a quienes más lo necesitan, a mi pueblo; así con mucho apoyo, logro sacar hacia adelante esta tarea que han puesto sobre mis hombros», expresó.

Más de diez años en esta responsabilidad, frente a frente a sus electores en la comunidad, ella evoca momentos difíciles y hermosos de esta misión que le ha encargado su pueblo.

«Lo más bonito es ver cuando se van transformando las problemáticas que plantean los electores, y lo más difícil, cuando hay derrumbes de viviendas, son situaciones muy tristes cuando una persona pierde su casa, pero no nos rendimos, buscamos soluciones», puntualizó.

Ante las disímiles problemáticas actuales, la búsqueda de alternativas y solidaridad es el día a día de Tania.

A propósito, confesó: «Seguimos muy de cerca la situación de las personas vulnerables, los adultos mayores, los altos precios de los productos, pero con la ayuda de las mipymes, los factores de la comunidad, de las bodegas, el comercio, todos nos apoyan con la elaboración de los alimentos, esto nos permite paliar la dura situación que vive el país, nos respalda el Partido, los factores de la comunidad ante este complejo escenario, y así avanzamos», declaró.

Tania Delgado Alceo: «cada día me acuesto y me despierto con el deseo de ayudar a mi gente». Foto de la autora.

Hoy recuerda etapas muy difíciles, como los tiempos de la Covid, cuando sufrió, y también trabajó mucho por su gente. Se entristece cuando recuerda que «en ese tiempo perdimos muchas personas queridas, que fallecieron por la Pandemia, pero gracias a nuestros científicos y a los avances de la Medicina en nuestro país, llegó la vacuna cubana, y todo cambió, eso jamás lo olvidamos».

— ¿Qué la hace seguir, continuar, a pesar del escenario tan difícil que vivimos?

«El deseo de ayudar a las personas, cada mañana me levanto y me acuesto con el deseo de ayudar a mi gente, a mi comunidad».

Tania reconoce que ser delegado del Poder Popular en estos tiempos es muy difícil por todas las problemáticas que se presentan, pero también dice, con un brillo en sus ojos, que es una misión enaltecedora estar al lado del pueblo.

«Es una tarea dura, tenemos que vincular el trabajo, las tareas del hogar y esta misión, pero lo hacemos con mucha satisfacción, me siento inconforme porque quiero hacer más, pero también orgullosa, porque mi comunidad me reconoce, incluso, los electores, cuando tienen problemas personales, me buscan, eso me satisface, porque demuestra que confían en mí».

Hoy Tania se inserta en una nueva tarea, el Movimiento Mi barrio por la Patria, un llamado a convertir la comunidad en el centro de la labor, en nombre del bien común.

Refirió que ya, junto con sus vecinos, «hemos hecho jornadas de trabajo voluntario, transformamos la farmacia, la fachada del Policlínico, la Escuela “Orestes de la Torre”, eliminamos micro vertederos, que incluso afectaban al Círculo Infantil “La Edad de Oro”, el cual hoy tiene otra cara, vamos a seguir trabajando para hacer más placentera y bonita la vida en el barrio, pero pienso que tenemos que hacer más por la comunidad, con ese objetivo, hemos transformado las bodegas, los consultorios médicos, y ahora profundizamos en la vigilancia a favor de la tranquilidad ciudadana», señaló.

— A 50 años de los órganos del Poder Popular, ¿qué significado tiene esta labor para usted?

«Es muy grande, es un legado que no podemos olvidar, para hacer mejor las cosas en la actualidad, y lo vamos a celebrar con mucho orgullo y mucha responsabilidad para honrar esta fecha, que tanto significa para nuestro país».