Tabaco La Estrella retuvo la bandera de Vanguardia Nacional

Unos 200 000 cujes de tabaco restan a Villa Clara para rebasar el compromiso productivo de la actual cosecha, cifra que se irá más allá de los cálculos —dada la bonanza del clima y el estado vegetativo de las plantaciones—, cuando todavía queda en los campos el 25% de las 1561,5 hectáreas sembradas en la campaña.

Los vegueros tienen acopiados unos 2 500 000 cujes, cifra muy próxima a lo planificado y prevista rebasar.

Así dijo a Vanguardia Antonio Subí Pérez, director general de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, en la central provincia, durante el acto de entrega, por segundo año consecutivo, de la bandera de Vanguardia Nacional de la CTC a la entidad del ramo.

Resaltó que durante el período las casas de beneficio recibieron unos 2 millones 500 mil cujes de tabaco. No obstante, de la campaña anterior y al cierre de marzo, falta por vender un 45,6% de la capa de tabaco tapado beneficiada y sobrepasan los 240 000 manojos comercializados, registro que promedia unos 898 fajos por hectárea cultivada.

En 2024-2025 sembraron unas 1233,4 ha —un 2% por encima de lo planificado—, al tiempo que acopiaron 1250.8 toneladas, volumen que, a pesar de las limitaciones económicas que sufre el país con la importación de insumos y combustibles, permitió imponer un récord en rendimiento agrícola con 1.08 t/ha, indicó.

La aplicación de ciencia y técnica en fincas tabacaleras, entre las que destacan la producción de posturas en túneles, casas de cura controlada y escogidas, incide en la elevación de los rendimientos agrícolas y calidad de la rama beneficiada.

En el orden económico la entidad rebasó en un 55,4% su plan de ingresos al conseguir unos 1269 millones de pesos, así como un monto considerable de utilidades, las cuales contribuyeron al incremento del salario medio de los trabajadores, señaló.

En la campaña entrante, en fase de contratación, aspiran a sembrar unas 1700 hectáreas y los acopios rondarán planificados se calculan en 1850 toneladas, indicadores de cultivo que situarán a la provincia entre las de mayor superficie de cultivo y calidad de la rama en el país, señaló Subí Pérez.

Durante el acto de abanderamiento, al cual asistieron Susely Morfa González, miembro del Comité del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, así como Milaxis Yanet Sánchez Armas, Gobernadora del territorio, Subí Pérez encomió la participación de la familia tabacalera en aportes sociales con la reparación de instituciones de Salud, la donación y montaje de paneles solares en instalaciones asistenciales y atención a familias en situación de vulnerabilidad.

Gisela Miranda Ybargollín, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en Villa Clara precisó que 7 centros del gremio, entre los 45 galardonados en la provincia, conquistaron en el año que concluyó la bandera de Vanguardia Nacional, entre los cuales destacan institutos de investigaciones, entidades productivas y de servicios.