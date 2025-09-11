Suscriben villaclareños comunicado internacional en solidaridad con Venezuela y en defensa de la paz en América Latina y el Caribe (+Audio)

«Así, armado de amor, a pedir vengo a los hijos de Bolívar, un puesto en la milicia de la paz». Bajo este precepto del Apóstol de la independencia, nuestro José Martí, villaclareñas y villaclareños se adhirieron con sus firmas al Comunicado internacional en solidaridad con Venezuela y en defensa de la paz en América Latina y el Caribe, ante los peligros reales que sufre la hermana nación con el despliegue de fuerzas estadounidenses frente a sus costas.

El libro que recoge las rúbricas fue abierto en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en nuestro territorio, y estará abierto hasta el viernes, donde acuden trabajadores de esa institución, centros de estudio y de trabajo, combatientes, jóvenes, y todo el pueblo.



Sobre este acontecimiento que reafirma los lazos entre dos pueblos hermanos, Israel Monteagudo Leal, funcionario del Icap de Villa Clara declaró que «la historia de las relaciones entre Cuba y Venezuela son muy remotas, desde nuestro Martí y su admiración por el Libertador Simón Bolívar, hoy Venezuela sufre un peligro con amenazas reales con presencia militar cercana a sus costas, hacemos público este llamado contra el imperialismo y contra un posible ataque que causaría mucho dolor de los pueblos venezolano y norteamericano, Venezuela sabrá responder, y se va a defender, por eso desde aquí, hemos convocado a nuestro pueblo a firmar este llamamiento, que Venezuela sepa que estamos a su lado, y como siempre estaremos unidos por las causas justas, como Venezuela siempre ha estado junto a nosotros».

Rafael García Cañizares, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y del núcleo zonal de la comunidad estuvo en Venezuela, de ahí que considera que llegar a firmar el documento es «un deber y honor porque es un país hermano que sufre el mismo acoso del imperio que sufrimos nosotros, nos corresponde estampar esa firma, defender nuestro territorio como zona de paz». Y añadió «mi mensaje a los venezolanos que sigan su lucha, la verdad siempre triunfa».

El comunicado internacional en nombre de organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, juventudes, mujeres, intelectuales, artistas y referentes populares, muestra el más firma rechazo del despliegue militar de Estados Unidos en el caribe bajo el pretexto de combate al narcotráfico.

Ello significa una violación de acuerdos internacionales, una afrenta a los principios del derecho internacional y una transgresión de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.

A propósito, Lisandra Vazquez Abreu, funcionaria del Comité Municipal del Partido en Santa Clara señaló «rechazamos de manera contundente estas ansias de intervención, con el pretexto de que es una lucha contra el narcotráfico, por eso mi mensaje como joven cubana es que Venezuela tiene el apoyo de este pueblo, somos sus hermanos, nos unen lazos de afecto, amor, por eso estamos acá jóvenes, combatientes, el Partido y todo el pueblo villaclareño», aseveró.

«Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí a un hijo», una idea martiana que hoy renace, en criterios de las Doctoras Isa Alvarez León y Dayris Vázquez Valle, del Departamento Provincial de Promoción de salud y prevención de enfermedades (Prosalud) perteneciente al Departamento Provincial de higiene y epidemiología.

«Tenemos que ser solidarios, porque es un pueblo hermano, hay muchos colegas nuestros en Venezuela brindando amor y salud, nuestros corazones están con Venezuela», dijo Dayris.

Mientras la Doctora Isa reafirmó: «Estoy aquí como digna cubana, Venezuela siempre ha sido amiga de Cuba, no podemos dejar atrás el legado de Chávez, su familiaridad con el Comandante en Jefe, y estoy aquí para defender los principios, si los agreden a ellos nos agreden a nosotros, tengo muchas cosas que decirles, pero a los venezolanos que nos miren, somos una isla pequeña, pero somos un pueblo firme, ellos nos admiran y siguen nuestro legado».