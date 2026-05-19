Sociedad Cultural José Martí evoca nexos entre el pensamiento del Apóstol y Fidel Castro

Muchos son los puntos que conectan el pensamiento de José Martí, Fidel y la doctrina marxista-leninista.

Esas fueron las ideas esenciales expuestas por el profesor Leonardo Pérez Leyva, presidente de la Sociedad Cultural José Martí en Villa Clara, en su conferencia “Acerca de las interpretaciones cobre las relaciones Martí-Fidel”, una de las actividades centrales de la organización a propósito del aniversario 131 de la caída en combate del más universal de los cubanos, el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, en la zona oriental del país, durante la Guerra Necesaria por la independencia de Cuba.

La actividad tuvo lugar en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí en Santa Clara. De acuerdo con el investigador, en entrevistas concedidas a lo largo de su vida como al teólogo y escritor brasileño, Frei Betto, el Comandante en Jefe confesó que en su vida como líder político logró conjugar las ideas martianas y marxistas en la construcción de la Revolución Cubana.

En la década de los 90 del pasado siglo, con el derrumbe del campo socialista, Fidel insistió en beber de la savia martiana para seguir adelante sin olvidar las ideas marxistas, recuerda Pérez Leyva.

El experto insistió en una idea: en condiciones muy difíciles para la patria, urge volver al pensamiento martiano y marxista desde nuestras realidades, adaptarlas a las condiciones de nuestro país y renovarlas a los nuevos tiempos.

Desde sus inicios como líder, Fidel entendió la necesidad de acudir al ideario de nuestro Apóstol y el pensamiento de Marx, Engels y Lenin, en el empeño de construir una sociedad mejor y más justa, lo cual quedó explícito en su alegato La Historia me absolverá en el juicio del Moncada, el programa de la Revolución.

“En los tiempos actuales, cuando el imperialismo amenaza a todo el mundo, hay una continuidad y síntesis del pensamiento martiano y marxista en la obra de Fidel que hoy necesitamos para seguir adelante en condiciones tan complejas”, concluyó el experto.