Niños villaclareños ingresan a la Organización de Pioneros José Martí (+Audio y Fotos)

“Por la ruta de Martí, por la guía de Fidel, por la Patria y el socialismo, Moncadistas siempre listos. Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!”.

Una vez más, la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara de Santa Clara, se vistió de esperanza y de futuro.

Unos doscientos pioneros, en representación de los más de seis mil que en toda la provincia, ingresaron a la Organización de Pioneros José Martí.

Por primera vez, de manos de sus padres, lucen en sus cuellos las pañoletas azules, un símbolo de compromiso con un camino que empiezan a transitar por su patria.

Nayelis Marrero de la Paz y Ronald Ciscal, con sus cortas edades, saben que este fue un día lindo cuando también se honró al Comandante Ernesto Che Guevara en el aniversario 59 de su paso a la inmortalidad.

«Estoy muy alegre, es un día muy lindo, hoy se celebra el día de la pañoleta, el Che era muy bueno, amable», expresó Nayelis, mientras Ronald dijo que «hoy es un día importante porque me pusieron la pañoleta, Che luchó por los niños, por Cuba, por el mundo».

La actividad fue presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y Presidenta del Consejo de Defensa Provincial Provincial; Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional y Vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial; Laura Beatriz García Corcho, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara, además, Anaily Seoane Sarduy, Presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en este territorio, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como otros dirigentes políticos y gubernamentales y de Educación, entre otros.

Emociones, canciones alegóricas al Che y a la infancia, danzas, matizaron la mañana en un sitio donde siempre se enaltecen las causas justas.

Helen Bárbara Corcho Miranda y Lázaro Portuondo saben muy bien cómo deben ser los niños cubanos, y el ejemplo que les deja el Guerrillero Heroico.

«Ya soy pionera, los pioneros deben ser lindos, fuertes, valientes, estudiosos, querer mucho a los papás, a la maestra y a los amiguitos, el Che era muy estudioso», declaró Helen, y Lázaro agregó: «los niños deben ser estudiosos, ayudar a las mamás, el Che era estudioso valiente».

A todos estos pequeños que por primera vez lucen orgullosos su pañoleta azul, les habló Anaily Seoane Sarduy, la presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en el territorio.

«Este es un día inolvidable para maestros, padres y niños que ingresan a una organización que los prepara para la vida, Che siempre pensó en un hombre nuevo, cuando dicen seremos como el Che ratifican la decisión de ser como ese hombre paradigma, buenos, internacionalistas, y de sentir en lo más profundo cualquier injusticia», significó.

Y en su intervención puntualizó: «El Che vive en cada niño que estudia, en cada pionero que ayuda a su compañero, en cada joven que defiende la verdad y la justicia; cuando anuden esa pañoleta azul al cuello háganlo con orgullo, también con la firmeza de que tienen un símbolo sagrado, que cada vez que la vean recuerden al Che, él dijo que la dureza de estos tiempos no nos hagan perder la ternura de nuestros corazones; sean fuertes, pero tiernos; firmes pero bondadosos; revolucionarios y profundamente humanos, reafirmamos ante la memoria del Che Guevara que su ejemplo no se perderá jamás, esta generación de pioneros y las que vendrán seguirán enarbolando las banderas de la dignidad, la solidaridad y el socialismo, que la pañoleta azul sea el recordatorio diario de que la revolución continúa, que el futuro se construye con amor, y con fidelidad absoluta a la patria».

De igual manera, en el Mausoleo Frente las Villas, dirigentes de la provincia, con flores en las manos ante la llama eterna, homenajearon a los compañeros que participaron junto al Che en la epopeya que trajo la libertad del primero de enero de 1959 y al segundo jefe de la columna 8, recientemente fallecido, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

En la ceremonia participaron alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Precisamente Lilian O’Farril Claro, estudiante de duodécimo grado de ese centro, habló del orgullo que entraña honrar a los héroes y mártires.

«Hay muchos sentimientos, es un honor, un compromiso con el Comandante Ernesto Che Guevara, a pesar de que nuestra escuela se llama Camilo Cienfuegos, nos sentimos identificados con el legado de Fidel y el Che, y ahora más, cuando es preciso estudiar su obra, sus enseñanzas, para formarnos como buenos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias», expuso.

Por su parte, Laura Beatriz García Corcho, primera secretaria de la UJC en Villa Clara reafirmó que este día se viste de compromisos y honor.

En declaraciones a la prensa señaló: «Este 8 de octubre en el año del Centenario del Comandante en Jefe, es un reto de los jóvenes cubanos y en especial, para los villaclareños, por estar en la provincia donde se custodian los restos mortales de nuestro Guerrillero Heroico, asimismo le rendimos tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, los niños se sintieron orgullosos de recibir su pañoleta azul, que representa el azul de nuestro cielo, es un reto grande que tenemos, no podemos dejar morir las ideas de Fidel en su Centenario, es una gran tarea en tiempos tan difíciles que atraviesa el país y ratificamos que estamos al lado de la revolución».

Por eso Lian Hernández Díaz, como todos sus amiguitos que vivieron este día grande, volvió a hablar de las cualidades de los niños y del Che.

«Los niños queremos ser como el Che, él era muy trabajador, estudioso, valiente».

Posteriormente se realizaron actividades en el Palacio de Pioneros de Villa Clara, con el Festival “Cuba, mi país”, y la Red Pioneril Comunitaria, un espacio donde los pioneros realizaron festivales de materias primas, pintura en el asfalto, entre otras actividades deportivas, culturales y recreativas.

Así, como semillas que germinan, más de seis mil pioneros villaclareños ingresaron a la Organización de Pioneros José Martí, y por primera vez dicen un lema que es un canto al futuro. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che.